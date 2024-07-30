Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила о планах сдвинуть утренние отправления скоростных электропоездов Afrosiyob на один час раньше.
Железнодорожный перевозчик отметил, что эта мера планируется «в целях обеспечения более длительного пребывания иностранных и местных туристов в исторических городах» страны.
Пассажиры могут повлиять на это решение, приняв участие в голосовании за или против нового расписания, которое проходит в Telegram-канале «Узбекистон темир йуллари».
Действующее расписание:
Ташкент — Карши
Время отправления утром 7:24
Ташкент — Самарканд
Время отправления утром 7:47
Ташкент — Бухара
Время отправления утром 8:23
Ташкент — Бухара
Время отправления утром 8:50
Предлагаемое расписание:
Ташкент — Карши
Время отправления утром 6:24
Ташкент — Самарканд
Время отправления утром 6:47
Ташкент — Бухара
Время отправления утром 7:23
Ташкент — Бухара
Время отправления утром 7:50