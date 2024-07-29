В понедельник и вторник по территории Узбекистана ожидается небольшое понижение температуры воздуха, сообщил Узгидромет.

Дневная температура воздуха будет в пределах +34…+38 градусов Цельсия, лишь по югу местами будет до +41…+44 градусов.

С середины и до конца рабочей недели температурный фон повысится на 2−3 градуса. В дневные часы по большей части территории страны воздух будет прогреваться до +39…+41 градуса.

Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 13−18 м/с, 29−31 июля по пустынной зоне возможны порывы до 20−23 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте будет: малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с, местами с усилением до 10−12 м/с. Преобладающая температура ночью — +22…+25, днём 29−30 июля — +36…+38, 31 июля и 1−2 августа — +38…+41 градус.