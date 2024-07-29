Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что на прошедших 28 июля президентских выборах победу одержал действующий глава страны Николас Мадуро, передаёт Reuters. Оппозиция обвинила власти в подтасовке и не признала результаты голосования.

По данным избирательного органа, который, как утверждает оппозиция, подконтролен правительству, Мадуро набрал 51% голосов, а кандидат от объединённой оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%. Явка составила 59%.

Мадуро, находящийся у власти уже 11 лет, заявил, что его победа является торжеством мира и стабильности, а избирательная система страны прозрачна.

«Результаты невозможно скрыть. Страна мирно выбрала перемены», — написал Эдмундо Гонсалес в сети Х.

Как отмечает Reuters, опросы перед выборами показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро. Экзит-полл, проведённый американской фирмой Edison Research, показывал, что Гонсалес наберёт 65% голосов, а Мадуро — 31%. Местная Meganalisis предсказала 65% голосов за Гонсалеса и чуть менее 14% за Мадуро.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которую власти не допустили к выборам, и вместо которой выступил Гонсалес, опубликовала призыв к армии.

«Обращаюсь к военным. Народ Венесуэлы сказал своё слово: он не хочет Мадуро, — написала она в X. — Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс сделать это прямо сейчас».

Военные, однако, всегда поддерживали 61-летнего Мадуро, и перед этими выборами не было никаких признаков, чтобы высшие военные чины собирались отречься от президента, уточняет Reuters.

Сам Мадуро за несколько дней до голосования предупредил, что в случае его поражения страну ждёт «кровавая бойная».

Аргентина, Чили, Гватемала, Уругвай, Перу, Коста-Рика отказались признавать итоги выборов и потребовали прозрачного подсчёта голосов под контролем наблюдателей. США выразили «серьёзную озабоченность», что объявленные результаты «не отражает волю венесуэльского народа». В Евросоюзе призвали уважать волю народа и призвали обеспечить прозрачность избирательного процесса.

Власти Кубы, Гондураса и Боливии признали победу Мадуро и поздравили его с переизбранием.