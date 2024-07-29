Сайхунабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор руководителю фермерского хозяйства «Б. Х.» М. А. и его подельникам А. А. и К. З, сообщила пресс-служба Министерства экологии охраны, окружающей среды и изменения климата.

Ранее управление экологии Сырдарьинской области установило факт того, что М. А., вступив в сговор со своими подельниками, с декабря 2023 года по январь 2024 года незаконно вырубил и продал 21 вяз, растущий на краю принадлежащего ему поля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 (Незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса Узбекистана.

В результате вырубки деревьев природе нанесён ущерб в размере почти 1,5 млрд сумов.

Суд принял решение о взыскании причинённого ущерба с участников преступления и приговорил каждого к 2 годам лишения свободы.



