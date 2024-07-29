23 июля в Самарканде мини-грузовик Labo на внутренней дороге в махалле сбил и переехал 9-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде, который от полученных травм скончался. Очередная новость о гибели ребёнка под колёсами автомобиля вызвала широкий резонанс, как и каждая новость такого рода.

Однако официальное видеосообщение УБДД области о произошедшем не может вызывать ничего, кроме недоумения и возмущения. В нём, как это принято в последнее время, часть вины возлагается на погибшего и его родителей, а водитель выражает сожаление и обещает больше так не делать.

Репортаж начинается с жестоких кадров наезда машин на пешеходов, в том числе из недавнего видео в Самарканде, где маленький ребёнок отлетает на десятки метров на дороге, несколько лет назад расширенной властями для международного мероприятия.

Наверное, авторы ролика ставили целью «пробудить бдительность» зрителей, показать ужасные последствия нарушения Правил дорожного движения. Однако опыт многих последних лет показывает, что подобные методы в условиях, когда нарушать ПДД для очень многих водителей — признак крутости и гордости, не только не работают, но и нормализуют восприятие таких жестоких кадров.

Первые слова диктора: «В Самаркандской области в целях предупреждения происходящих дорожно-транспортных происшествий реализуется ряд мероприятий. Но, несмотря на проводимую агитационную работу, встречаются отдельные пешеходы, велосипедисты и водители в кавычках, которые не соблюдают Правила дорожного движения».

Что подразумевает диктор, произносящая фразу «в кавычках», неизвестно. Констатируя же отсутствие эффекта «агитационной работы», она признаёт беспомощность и отсутствие видения УБДД по тому, как исправить ситуацию.

«Этот мальчик на велике внезапно появился передо мной, — оправдывается на видео водитель. — Я не заметил приближение мальчика. Я хотел бы призвать водителей быть осторожными. Я бы хотел и велосипедистов призвать быть осторожными. Я сожалею о том, что совершил. Такое больше не повторится. Прошу остальных водителей быть бдительными».

Можно несколько раз перечитывать его слова и задаваться вопросом: С какой целью его рассказ-оправдание был включён в репортаж? Прослушивают ли рассказчиков в УБДД при редактировании и публикации роликов?

Далее в кадре появляется начальник УБДД, который заявляет: «Основные причины ДТП в том, что несовершеннолетний велосипедист был на улице без присмотра и в невнимательности водителя».

Представитель службы, призванной обеспечивать безопасность дорожного движения, возлагает вину на мальчика, который, скорее всего, катался возле дома (судя по карте, это тупиковая улица). В репортаже не говорится об отсутствии условий для безопасного передвижения людей не на машинах. Не указывается на то, что водитель выехал из-за здания, ограничивающего обзор, не сбросив скорость и не убедившись в том, что это безопасно.

Конечно же, с целью предупреждения таких случаев в махалле «Саховат», где случилась трагедия, прошло «критическое обсуждение» ДТП с участием руководства УБДД области и города, главы махалли, прикреплённого к махалле сотрудника ДПС и «активистов махалли», сообщается в репортаже.

На собрании говорилось о том, что «махаллинская семёрка» должна действовать сообща, чтобы усилить агитацию по предупреждению аварий, что ответственность за предупреждение аварий несёт каждый гражданин. Родителей призвали быть более бдительными.

Обсуждались ли недостатки дорожной инфраструктуры в махалле, вопросы создания безопасных условий для пешеходов и велосипедистов, не уточняется. Обсуждалась ли вина аксакала махалли, где нет условий для безопасного передвижения детей, и инспектора ДПС в махалле, который не предпринял действий, чтобы подобных трагедий не было, тоже не говорится.

Подобные ролики публикуются подразделениями СБДД по всему Узбекистану почти каждый день. Сценарий у всех похож. Каждый начинается со страшных кадров и заканчивается сообщением о беседе в махалле.

Если СБДД действительно заинтересована в изменении ситуации на улицах и дорогах Узбекистана, она должна изменить подходы. Журналисты и общественность много лет призывает к этому, однако служба продолжает жить в своём мире.

Меры и обсуждения в махаллях должны приниматься и проводиться не после страшных аварий, а заранее, чтобы этих аварий не происходило. Но для этого нужны не только ответственность участников движения и их пресловутая «культура», но и ответственность руководителей, из-за которых дорожные сводки напоминают сводки с фронта.

Видео УБДД (осторожно, жестокие кадры)