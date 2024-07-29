Спортсмены Узбекистана в рамках третьего дня Олимпийских игр 29 июля приняли участие в пяти видах спорта.





28-летний бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, чемпион Азиатских игр 2022 года, серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года Муроджон Юлдашев в весовой категории до 73 кг в 1/16 финала победил Данияра Шамшаева из Казахстана (10:0), но уступил с таким же счётом Адилю Османову из Молдовы.





Серебряный призёр Азиатских игр в командных состязаниях 21-летняя Шукуржон Аминова в весовой категории до 57 кг победила 31-летнюю Зулейху Дабонне из Кот-Д'Ивуара (10:0), но в 1/8 финала минимально уступила грузинской спортсменке Этери Липартелиани.





Фехтовальщица-саблистка, чемпионка Азиатских игр 2022 года в командном первенстве Зайнаб Дайибекова в 1/16 финала сразилась с Юн Джи Сун из Южной Кореи, которая является четырёхкратным чемпионом Азии в командном первенстве и двукратным чемпионом Азии в личном зачёте. Она также бронзовый призёр Олимпийских игр (в командных состязаниях) в Токио. Узбекистанка потерпела поражение со счётом 11:15 и завершила участие в Олимпиаде (видео).





Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев в парных соревнованиях по академической гребле заняли четвёртое место в своём заплыве (видео), но для выхода в полуфинал требовалось попасть в тройку. Они потеряли шансы на медаль, но выйдут на утешительный заезд 31 июля.





Российский пловец Илья Сибирцев, сменивший спортивное гражданство и с 2021 года представляющий Узбекистан, в соревнованиях по вольному стилю на 800 метров занял 4-е место в своём заплыве и 22-е место в общем зачёте. Для выхода в финал требовалось попасть в восьмёрку лучших.

Чемпион мира, чемпион Азии, чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях 21-летний боксёр Руслан Абдуллаевв в весовой категории до 63,5 кг в 1/8 финала победил 20-летнего Мигеля Анхеля Мартинеса Рамиреза из Мексики решением судей — 5:0 (видео боя).

В четвертьфинале 1 августа ему будет противостоять канадец Уайатт Сэнфорд, действующий чемпион Панамериканских игр.

Олимпийский день для Узбекистана завершил 30-летний Баходир Жалолов — действующий олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Азии, который уже выступает в профессионалах.

В супертяжелом весе в 1/8 финала он отправил Омара Шиха из Норвегии в нокдаун в первом раунде. По итогам трёх раундов узбекистанец победил решением судей — 5:0 (видео боя).

2 августа он сразится с Теремоана Теремоана из Австралии.