Спортсмены Узбекистана примут участие в пяти видах спорта в рамках третьего дня Олимпийских игр 29 июля, сообщает Национальный олимпийский комитет.





В 13:00 начнут выступления ещё два дзюдоиста Узбекистана. 28-летний бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, чемпион Азиатских игр 2022 года, серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года Муроджон Юлдашев в весовой категории до 73 кг сразится с Данияром Шамшаевым из Казахстана.

Юлдашев занимает 7 место в мировом рейтинге, Шамшаев — 19-е. Они встречались в финале чемпионата Азии в 2022 году, тогда победил 22-летний казахстанец.





Серебряный призёр Азиатских игр в командных состязаниях 21-летняя Шукуржон Аминова в весовой категории до 57 кг с 31-летней Зулейхой Дабонне из Кот-Д'Ивуара, которая будет принимать участие на третьих для себя Олимпийских играх. В этом году она завоевала «бронзу» на Кубке Африки.





Узбекистанская фехтовальщица-саблистка, чемпионка Азиатских игр 2022 года в командном первенстве Зайнаб Дайибекова в 13:50 (по ташкентскому времени) в 1/16 финала сразится с Юн Джи Сун из Южной Кореи, которая является четырёхкратным чемпионом Азии в командном первенстве и двукратным чемпионом Азии в личном зачёте. Она также бронзовый призёр Олимпийских игр (в командных состязаниях) в Токио.

Соперницы встречались в финале чемпионата Азии в 2023 года, где победила узбекистанка.





В 13:40 Шахзод Нурматов и Собир Сафаралиев примут участие в парных соревнованиях по академической гребле. На Азиатских играх Ханчжоу-2022 они в паре завоевали бронзовую медаль и серебряную медаль в программе М4.

Они будут соревноваться с соперниками из Японии, Мексики, Бельгии и Украины.





Российский пловец Илья Сибирцев, сменивший спортивное гражданство и с 2021 года представляющий Узбекистан, выступит в 14:30 в соревнованиях по вольному стилю на 800 метров. Сибирцеву 22 года. Он является серебряным и бронзовым призёр юниорского чемпионата мира 2019 года, также он — чемпион Европы того же года среди юниоров. Пловец живёт в США и выступает за команду Луисвиллского университета в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).





Чемпион мира, чемпион Азии, чемпион Узбекистана, многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях 21-летний боксёр Руслан Абдуллаевв весовой категории до 63,5 кг сразится в 1/8 финала. Ему будет противостоять 20-летний Мигель Анхель Мартинес Рамирез из Мексики.





Также выступит 30-летний Баходир Жалолов — действующий олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Азии, который уже выступает в профессионалах. Его соперником в 1/8 финала станет Омар Шиха из Норвегии, у которого в профессиональном боксе 27 побед и 10 поражений.