Дзюдоистка Узбекистана Диёра Келдиёрова в нескольких интервью высказалась о своей исторической победе на Олимпийских играх в Париже.

В статье на сайте Международной федерации дзюдо (IJF) отмечается, что в Узбекистане, где до недавнего времени не было традиций женского дзюдо, достижение Келдиёровой — «великолепный подвиг, который вдохновит поколения молодых девушек по всей стране».

«Моя миссия — изменить жизнь женщин Узбекистана», — цитирует сайт 26-летнюю спортсменку.

Фото: ijf.org

На прошлой Олимпиаде в Токио Келдиёрова в первом же поединке 1/16 финала уступила «иппоном» Сосорбарам Лхагвасурэн из Монголии и покинула турнир.

«Я очень рада, но не могу поверить в это. Конечно, я старалась завоевать „золото“, но не могу прийти в себя от эмоций. Могу сказать, что после Олимпиады в Токио я не спала три года. Была очень расстроена из-за поражения. Спустя три года мне удалось завоевать золотую медаль. Всем большое спасибо — моим родителям, моему супругу, моему первому тренеру. Как говорил наш президент, если создать условия для женщин, они могут покорить любую вершину», — сказала она в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Узбекистанка набирала обороты в течение последних лет. После финала чемпионата мира в Абу-Даби в этом году, где она завоевала «серебро», Диёра Келдиёрова сотворила историю. На пути к титулу она победила действующую чемпионку Уту Абэ из Японии, которая не проигрывала пять лет, и в финале превзошла олимпийскую чемпионку Токио в категории до 48 кг Дистрию Красники из Косово.

«Это было очень сложно попасть сюда. У меня мысли были только об Олимпийских играх, всё время, только об Играх. Мысли были не просто о медали, но именно о золотой медали. Это очень важный день для меня, моих родителей, семьи, для всех нас. Это медаль всей нашей команды, для меня, для Марко (её тренер Марко Шпитка — ред.). Это „золото“ Узбекистана», — заявила она, сойдя с татами в качестве олимпийской чемпионки.

Тренер Марко Шпитка кланяется новой олимпийской чемпионке. Фото: ijf.org.

Родители дзюдоистки Бахтиёр Мардонов и Дилором Шодиева наблюдали за выступлениями дочери у себя дома в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

Мать девушки отдельно отметила победу над олимпийской чемпионкой Утой Абэ. «Она повалила Абэ, я рада этому. С многолетним трудом. Я держалась за сердце, когда сказали, что она выходит против Абэ из Японии, потому что она несколько лет не отдавала лидерство. Когда [Диёра] повалила её, не могла описать свои эмоции словами», — сказала она.





Родители поблагодарили руководство страны за созданные для девушек в стране условия.

Диёра Келдиёрова — чемпионка Азии, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, действующий лидер мирового рейтинга по дзюдо и теперь олимпийская чемпионка. Её тренером выступает бывший немецкий дзюдоист Марко Шпитка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте.