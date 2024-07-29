Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова попросила узбекистанцев перестать писать негативные комментарии в адрес её соперницы из Японии Уты Абэ.

«Я прошу всех зрителей, независимо от того, кем они являются, проявлять глубокое уважение ко всем. Это, конечно, спорт, это сила, которая нас объединяет! Мы — семья дзюдо, прошу перестаньте. По-моему, самое главное, чему учит дзюдо людей, — это уважение», — написала Келдиёрова в Stories в Instagram.

Ута Абэ, фаворитка турнира, действующая олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира, которая до этого не проигрывала на мировых турнирах по дзюдо в течение пяти лет, стала первой соперницей Келдиёровой в 1/8 финала на Олимпиаде в Париже.

В последний раз Ута Абэ проигрывала 47 побед назад в ноябре 2019 года, когда она уступила Амандин Бушар из Франции (узбекистанка в полуфинале её тоже одолела).

После поражения 24-летняя спортсменка из Японии залилась слезами и осталась лежать, уткнувшись лицом в мат. Она продолжила безудержно плакать, когда поднялась, а тренер пытался сделать всё, чтобы её утешить.

Kyodo.

«Я не могла успокоиться, когда проиграла, потому что так много думала об Олимпиаде, так много сделала для этого конкретного дня», — призналась позже Ута Абэ в интервью Kyodo.

Она добавила, что Келдиёрова продемонстрировала великолепную технику. «Я была сбита с толку, не успев среагировать», — отметила спортсменка.

Главный тренер женской сборной Японии по дзюдо Кацуюки Масучи сообщил, что Ута Абэ была подавлена после поражения.

««Она безудержно рыдала после того, как сошла с татами, и много плакала в комнате для спортсменов. Она была очень подавлена, поэтому я не мог ей ничего сказать. Все, что я мог сделать, это легко похлопать её по спине, чтобы утешить. Это займёт время», — сказал он.

По его словам, в весовой категории до 52 кг выступает много хороших дзюдоисток. «[Келдиёрова] обладает скоростью. Я знал, что соревнование будет трудным, но я ожидал, что Ута найдёт способ победить, как она всегда это делает. Олимпийские игры были предметом пристального внимания самой Уты с прошлого года. Этот матч заставил меня снова почувствовать „страх конкуренции“. Все ожидали победы Уты, но этот матч научил нас, как трудно защищать титул и одерживать победы подряд», — сказал наставник.

У Уты Абэ есть брат Хифуми. Они вошли в историю на Олимпийских играх в Токио-2020, став первыми братом и сестрой, выигравшими золотые медали в один день.

У них была мечта снова завоевать золотые медали в один день на своих вторых Олимпийских играх. Хифуми удалось собраться после поражения сестры — он провёл 59-секундный поединок и одолел Виллиана Лиму из Бразилии в финале соревнований по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 66 кг, пишет Japan Today.

IJF Kyodo.

«Золото» Диёры Келдиёровой стало первой медалью в копилке Узбекистана на Играх-2024. Она стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала «золото» по дзюдо. До этого дзюдоисты выигрывали два «серебра» (Армен Багдасаров в 1996 и Абдулла Тангриев 2008), а также пять бронзовых медалей (Ришод Собиров в 2008, 2012 и 2016, Диёрбек Урозбоев в 2016 и Давлат Бобонов в 2020).

Келдиёрова также первая спортсменка, которая завоевала золотую медаль среди женщин Узбекистана на летней Олимпиаде. До этого единственное «золото» было добыто фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде в 1994 году. В последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал на Олимпиаде в Пекине в 2008 году — это была прыгунья Екатерина Хилько.