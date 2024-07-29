Президент Узбекистана 23 июля подписал указ о совершенствовании порядка охоты и работы охотничьих хозяйств.

Согласно документу, с 1 сентября охота будет разрешена только на территории охотничьих хозяйств и запрещена за их пределами. Исключение составляет отлов рыбы физическими лицами на естественных водоёмах, охота в целях регулирования численности диких животных, а также охота на свободных охотничьих территориях.

С 1 октября охотничья путёвка будет выдаваться охотникам на основе квот на добывание диких животных через электронную платформу Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Эта квота, в свою очередь, будет утверждаться Минэкологии на основании данных государственного кадастра объектов животного мира, данных об учёте численности диких животных и добываемых диких животных, данных об учёте диких животных, полученных из действующих в стране лесных хозяйств, заповедников и питомников.

При утверждении ежегодных квот на изъятие из природы редких и исчезающих видов диких животных, занесённых в Красную книгу Узбекистана, в обязательном порядке будут учитываться рекомендации Академии наук на основе проведённых и опубликованных научных исследований.

Кроме того, с 1 октября будет установлен новый порядок выдачи охотничьего билета, за который будет отвечать Департамент развития экотуризма и охоты при Минэкологии. Сперва претенденты на получение охотничьего билета должны будут пройти учебные курсы. Там их обучат сохранению биоразнообразия, видам и анатомии животных, правилам охоты, охотничьей этике, методам охоты, а также оказанию первой помощи.

Охотничий билет будет выдаваться на 2 года через Единый портал интерактивных государственных услуг дееспособным лицам, достигшим 18 лет, окончившим учебные курсы и успешно сдавшим тесты. Информация о выдаче охотничьего билета будет интегрирована в данные паспорта или ID-карт.

Размер платы за оформление охотничьего билета будет установлен в размере двух базовых расчётных величин, для пенсионеров и лиц с инвалидностью второй группы — одной БРВ.

Указом также устанавливается новый порядок создания охотничьих хозяйств. Земельные участки для них предоставляются юридическим и физическим лицам посредством электронных онлайн-аукционов на основе права аренды сроком на 49 лет:

на первом этапе — на 10 лет, затем по результатам выполнения инвестиционных и договорных обязательств:

на втором этапе — ещё на 10 лет;

на третьем этапе — на 29 лет.

При этом, если в течение двух лет не будет создана инфраструктура питомников или воспроизводственный участок для выращивания и воспроизводства диких животных, договор об аренде будет расторгнут.

За юридическими и физическими лицами — победителями электронного онлайн-аукциона, будут закреплены охотничьи угодья, прилегающие к охотничьим хозяйствам (охотничьим базам и питомникам), для ведения охотничьего хозяйства.

С 1 сентября охотничьи хозяйства, организовавшие места разведения диких животных, небольшие сафари-парки и охотничий туризм, в течение 3 лет будут уплачивать налог на имущество и земельный налог по ставкам, сниженным на 50%, а также налог с оборота по налоговой ставке в размере 1%.

Платы, взимаемые за пользование закреплёнными охотничьими угодьями, средства, поступающие от оформления охотничьего билета и обучения на учебных курсах для получения охотничьего билета, направляются в Экологический фонд Минэкологии.

Из средств, поступающих в фонд от выдачи разрешения на добывание диких животных 80% будут направляться на воспроизводство, ведение учёта и охраны диких животных и объектов ихтиофауны, а 20% — на содержание Департамент развития экотуризма и охоты.

С 1 января 2025 года за счёт средств фонда ежегодно будут выделяться средства в размере до 5 млрд сумов на возмещение части затрат по полноэтапному выращиванию (разведению) диких животных в питомниках охотничьих хозяйств.