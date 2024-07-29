Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил сограждан с Днём дружбы народов. Этот праздник отмечается в стране с 2021 года.

В поздравлении говорится, что одной из приоритетных задач реформ в стране определено укрепление атмосферы межнационального согласия и толерантности в обществе.

«Утвердившаяся в нашем обществе толерантность широко признана на международной арене. Сегодня в стране в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей, 16 конфессий. Осуществляют деятельность 157 национальных культурных центров и 38 обществ дружбы», — говорится в тексте послания.

Президент Узбекистана в своём поздравлении соотечественникам отметил, что сегодня в мире сложилась нестабильная обстановка.

«Утрачивается доверие между государствами на международной арене. В столь сложной ситуации сама жизнь требует поднять на новый уровень работу по укреплению в стране атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, согласия и сплочённости, ограждению молодёжи от чуждых нам деструктивных идей и течений», — подчёркивается в послании.

Президент в поздравлении напомнил, что в Узбекистане накоплен большой опыт в области управления многонациональным и мультикультурным обществом, «вызывающий большой интерес в мире».

«Мы и впредь будем уделять особое внимание повышению роли негосударственных организаций, развитию институтов гражданского общества путём усиления гарантий их прав, обеспечению свободы совести каждого гражданина независимо от национальности, языка, религии и социального положения. Последовательно продолжим политику, направленную на упрочение дружбы и согласия между живущими в стране представителями разных наций и конфессий», — заверил глава государства в поздравлении.

Он выразил уверенность, что фестивали дружбы, которые будут проведены в течение недели по всему Узбекистану, послужат укреплению сплочённости и единства народа страны, а также мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности во всем регионе.

Поздравление завершается пожеланием главы государства: «Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие, жизнь многонационального народа Узбекистана будет благополучной и счастливой!»