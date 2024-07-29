В Ташкенте двух врачей 1-й городской клинической больницы избили пациент и его друзья, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Около 7:20 27 июля два мужчины — П. И. и С. Б. — привезли в больницу друга, 27-летнего жителя Сергелийского района Б. И. в тяжёлом состоянии и со множественными ранами.

Дежурный врач-травматолог А. А. во время медосмотра обнаружил резаные раны в областях обоих локтей, грудной клетки и живота, а также диагностировал геморрагический шок 2−3-й степени.

Пациенту была оказана срочная помощь по остановке кровотечения и против шока, после чего он был госпитализирован в экстренное травматологическое отделение.

В 7:40 он был размещён в кабинет микрохирургии для оказания неотложной хирургической помощи.

Во время подготовки к операции пациент оказал сильное сопротивление микрохирургу М. Х., ударил его и оскорбил. Врачу не удалось успокоить мужчину, который спустился с операционного стола и начал избивать его. Врач позвонил по номеру 102 и сообщил о ситуации.

Сообщается, что затем врача начали избивать друзья пациента. На помощь врачу пришёл его коллега, дежуривший в отделе экстренной хирургии, Х. У. Двое мужчин избили и этого врача, нанеся ему серьёзные телесные повреждения.

Врач потерял сознание и впал в кому, его госпитализировали в отделение реанимации. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, травмы лица.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении напавших на врачей по статье 277 Уголовного кодекса (хулиганство).

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Правоохранительные органы ведут следственные действия.