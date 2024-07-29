Политика

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днём дружбы народов. Он отметил кризис доверия в мире и подчеркнул, что жизнь требует поднять на новый уровень работу по укреплению в стране атмосферы взаимного уважения и согласия, ограждению молодёжи от «чуждых деструктивных идей и течений».

Общество

Живописный посёлок Богустан на берегу Чарвакского водохранилища, место паломничества к мавзолею шейха Умара Вали, превращается в свалку. Евгения Муминова рассказывает об удручающей ситуации и предлагает пути решения проблемы, пока место не потеряло туристов и природную красоту.

Стоимость платно-контрактного обучения в государственных вузах Узбекистана повысится в среднем на 15%. Сумма контракта не менялась в предыдущие четыре года.

Спорт

В Узбекистане, где до недавнего времени не было традиций женского дзюдо, победа Диёры Келдиёровой на Олимпиаде — «великолепный подвиг, который вдохновит поколения молодых девушек», отметили в Международной федерации дзюдо. «Моя миссия — изменить жизнь женщин Узбекистана», — сказала спортсменка.

Олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова попросила узбекистанцев перестать писать оскорбительные комментарии в адрес её соперницы Уты Абэ и проявлять ко всем уважение. Японская спортсменка, которая не проигрывала пять лет, ранее объяснила, почему разрыдалась после поражения от Келдиёровой.

Боксёры Баходир Жалолов и Руслан Абдуллаев победили своих соперников и вышли в следующий этап Олимпийских игр в Париже. Остальные спортсмены, которые 29 июля выступали по фехтованию, дзюдо, плаванию и академической гребле, не смогли добиться успеха (видео, фото).

Мир

Президент США Джо Байден предложил реформы, лишающие бывших глав страны иммунитета от судебного преследования и ограничивающие срок полномочий судей Верховного суда. «Никто не стоит выше закона. Ни президент США. Ни судья Верховного суда США. Никто», — заявил Байден.

Избирательный совет Венесуэлы объявил о победе на президентских выборах Николаса Мадуро, правящего страной с 2013 года. Оппозиция обвинила власти в подтасовке. Ряд латиноамериканских стран также отказались признавать результаты.

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