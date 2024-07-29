Стоимость обучения на платно-контрактной основе по всем направления в государственных высших вузах Узбекистана в 2024/2025 учебном году повысится в среднем на 15%. Это следует из данных Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Например, плата за самое «дешёвое» направление бакалавриата «Педагогика» поднимется с 6 412 610 до 7 400 000 сумов (+15,4%).

Сумма самого «дорогого» направления «Право» вырастет с 9,8 млн сумов до 11,25 млн сумов (+14,7%), направление «Экономика» подорожает с 9,13 млн до 10,5 млн сумов (+11,5%).

Базовая стоимость контрактов не менялась четыре года (без учёта роста цен в связи с привязкой к базовой расчётной величине). Размер стипендий не растёт с 2021 года.

Суммы годовой стоимости обучения по формам обучения студентов (очной, заочной, вечерней и дистанционной) по бакалавриату и магистратуре приведены в таблице (суммы «суперконтрактов»).

Для сравнения: прошлогодние цены.

Государственные вузы, обладающие финансовой независимостью, имеют право самостоятельно устанавливать размер оплаты и контракта для студентов, принятых на учёбу в этом году.