Селение Богустан на берегу Чарвакского водохранилища, озера с чистой горной водой и тенистыми орешинами, место паломничества к мавзолею шейха Умара Вали, превращается в мусорную свалку.

Внутренний туризм здесь является важным источником дохода. Чем больше туристов приезжает на отдых в Богустан, тем лучше для дохода местных жителей, и тем хуже для окружающей среды. Местное население и с собственными бытовыми отходами не справляется, а поток туристов ещё усугубляет проблему.

В Богустане нет ни урн на улицах, ни организованной свалки. Люди привыкли сами решать проблему с отходами. Кто-то вывозил их на свалки в другие населённые пункты, а кто-то выбрасывал на природе.

Несколько лет назад сюда стали ездить мусоровозы и появилась надежда, что посёлок станет чище. Но, по словам жителей, в этом году машина приехала только два раза и собрала мешки лишь по главной улице. Она не доехала даже до того самого мавзолея.

Приезд мусоровоза невозможно предугадать. Люди выставляют мешки с мусором на улицу, и они лежат там неделями, пока их рвут и растаскивают животные. Самые ответственные сельчане снова вывозят свои отходы в ближайший город.





По сути, весь посёлок является стихийной свалкой. Буквально на каждом шагу вы натыкаетесь взглядом на мусор. Отдыхающие бросают объедки, пакеты и бутылки на берегу водоёма. Они и бутылки из-под алкогольных напитков бьют прямо там, где отдыхают. Мусор летит на обочину из проезжающих машин.





Вокруг стадиона и спортивной площадки всё время грязно. Иногда этот мусор собирают и жгут.





Жители посёлка винят гостей в том, что те мусорят, но сами делают то же самое. Даже в горах, где не ходят приезжие, валяются бутылки, пакеты и мешки с бытовым мусором.





Отхожее место на горной речке тоже поставили не приезжие. Вода затекает в выгребную яму и вытекает из неё назад в речку, впадающую в водохранилище.

Обрыв над Чарваком по дороге в посёлок Нанай засыпан мусором, в том числе грязной туалетной бумагой. В итоге и она попадёт в Чарвак.

Даже в период, когда мусорные машины приезжали регулярно, улицы и берег были очень грязными. Причина и в отсутствии урн и мусорных баков, и в низком уровне экологической сознательности.

Нельзя сказать, что местные жители совсем не стараются бороться с мусором: время от времени они проводят уборку. Но этого недостаточно. Управление эксплуатации Чарвакского водохранилища пытается поддерживать чистоту берега, но мусор копится быстрее, чем его убирают.

Если так будет продолжаться, Богустан потеряет туристическую привлекательность, а природе здесь будет нанесён непоправимый ущерб.

Как помочь Богустану и подобным посёлкам?

Нужна устойчивая система сбора и утилизации отходов. Уборка не должна быть разовой акцией активистов.

Мусоровозы должны проезжать по всему посёлку, регулярно, по графику.

Необходимо установить урны и нанять штатных уборщиков, выделив на это бюджет. В туристический сезон можно нанимать дополнительных.

Органические отходы жители смогут компостировать, а неразлагаемые — хранить у себя дома или в общем контейнере до приезда мусоровоза.

Обязательно нужно работать с населением — с детьми и взрослыми. На уроках экологии в школе следует учить детей заботиться о природе, с примерами из повседневной жизни и практическими заданиями.

Гостям посёлка надо знать, что мусорить в нем недопустимо. В этом помогут информационные плакаты, урны и штрафы.

Сотрудники махаллинского комитета обязаны быть экологически грамотными и лично заинтересованы в сохранении природы родного села, активно сотрудничать с соответствующими организациями и ведомствами.

Поддержание чистоты должно стать всеобщим правилом.



Необходимо работать над воспитанием нетерпимости к мусору. Только всеобщими усилиями можно решить эту проблему.

Евгения Муминова уже девятое лето проводит в Богустане. Она регулярно прогуливается по местным дорогам и тропам, хорошо знакома с местными жителями и проблемами поселка.