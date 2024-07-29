Президент США Джо Байден выступил с предложением провести три масштабные реформы «для восстановления доверия и подотчётности» к американским демократическим институтам, сообщается на сайте Белого дома.

Первая реформа предполагает принятие поправки к конституции, «которой бы чётко указывала, что ни один президент не стоит выше закона и не имеет иммунитета от преследования за преступления, совершенные во время нахождения на посту».

«Эта страна была основана на простом, но глубоком принципе: никто не стоит выше закона. Ни президент Соединённых Штатов. Ни судья Верховного суда США. Никто», — написал Байден в колонке, опубликованной в The Washington Post.

Действующий глава США также раскритиковал решение Верховного суда от 1 июля по иску бывшего президента Дональда Трампа. Суд, в частности, постановил, что экс-президенты обладают иммунитетом от уголовного преследования за официальные действия, но не за поступки, которые он совершил в частном порядке. По словам Байдена, это означает, что «у президента нет никаких ограничений на то, что он может сделать».

В рамках второй реформы Байден предлагает ограничить 18 годами срок полномочий судей Верховного суда, что, по его мнению, «должно помочь обеспечить их регулярную сменяемость». По американской конституции, судьи Верховного суда исполняют свои обязанности пожизненно.

Третья реформа призывает ввести обязательный кодекс поведения для судей Верховного суда, который требовал бы от них «отчитываться о подарках, воздерживаться от публичной политической активности, а также брать самоотвод при рассмотрении дел, в которых у них самих или их супругов есть финансовый или другой конфликт интересов».

CNN отмечает, что Байден создал комиссию, чтобы изучить внесение структурных изменений в Верховный суд в 2021 году, но не стал реализовывать её предложения. За это время Верховный суд США вынес ряд спорных решений, вызвавших критику демократов. Среди них отмена права на аборт, позитивной дискриминации при приёме в учебные заведения, а также расширил права на владение оружием.

Реформы, предлагаемые Байденом, требуют одобрения Конгресса, которого будет трудно добиться при его нынешнем составе, поскольку республиканцы контролируют Палату представителей, а у демократов лишь незначительное большинство в Сенате. Поправка к конституции также потребует более сложного процесса с участием всех штатов, что практически невозможно реализовать, пишет CNN.