Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с дзюдоисткой Диёрой Келдиёровой, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 52 кг.

«Глава нашего государства горячо поздравил нашу спортсменку, ставшую первой олимпийской чемпионкой из Узбекистана на летней Олимпиаде, с этой исторической победой и выразил благодарность её родителям и тренерам», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Келдиёрова на пресс-конференции заявила, что долго готовилась к этому турниру. «Я знала, что каждая моя соперница будет самой сильной. Я хорошо осознавала, что не могу стать сильной, пока не выиграю у сильных. Думаю, что это [понимание] мне помогло. Я чувствовала, что за мной стоит весь народ Узбекистана, все дзюдоистки Узбекистана. Я хочу выразить благодарность нашему уважаемому президенту за внимание к женскому спорту в стране. Условия на мировом уровне», — сказала она.

Диёра Келдиёрова на пути к «золоту» одержала победы над такими соперницами, как действующая чемпионка Олимпиады, японка Ута Абэ, которая не проигрывала пять лет, немецкая дзюдоистка Маша Бальхаус, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года Амандин Бюшар из Франции и чемпионка Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 48 кг Дистрия Красничи из Косово.

Эта первая медаль в копилке Узбекистана на Играх-2024. Диёра Келдиёрова — первая спортсменка в истории Узбекистана, которая завоевала «золото» по дзюдо. До этого дзюдоисты выигрывали два «серебра» (Армен Багдасаров в 1996 и Абдулла Тангриев 2008), а также 5 бронзовых медалей (Ришод Собиров в 2008, 2012 и 2016, Диёрбек Урозбоев в 2016 и Давлат Бобонов в 2020).

Она также первая спортсменка, которая завоевала золотую медаль среди женщин в Узбекистане на летней Олимпиаде. До этого единственное «золото» было добыто фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде в 1994 году. В последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал на Олимпиаде в Пекине в 2008 году — это была прыгунья Екатерина Хилько.