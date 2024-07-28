Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе прокомментировал поражение от Египта в рамках второго тура группового этапа Олимпийских игр-2024 во Франции. Матч, прошедший 27 июля в Нанте, завершился со счётом 0:1, из-за чего узбекистанцы потеряли все шансы на выход в четвертьфинал соревнований.

«У нас не было желания покидать [турнир] так рано. Мы старались, в первом матче и сегодня тоже. Где-то неудача, где-то, может, опыт. Мы побывали здесь, почувствовали эту атмосферу. Играть можно. Самое обидное — мы могли играть лучше, мы могли победить в обоих матчах… Самое обидное — у нас хватало сил, и, думаю, хватило. В каких-то эпизодах мы допустили ошибку, пропустили гол», — отметил наставник.

«В следующий раз, когда мы приедем на [Олимпиаду], будем ещё сильнее — это точно. Всем нашим болельщикам спасибо, прошу у них извинения. И в прошлой игре, и сегодня наши болельщики были лучшими. Говорю им большое спасибо. Пусть будут здоровы. Мы их ещё обрадуем своими победами», — сказал Тимур Кападзе.

Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров отметил, что сама игра команды принесла два противоречивых вывода: наших футболистов хватило только на одну игру качественного футбола с испанцами, но для выхода из группы этого оказалось недостаточно.

30 июля в 18:00 Узбекистан сыграет с Доминиканской Республикой, но этот матч решит только судьбу третьего места (из группы выходят команды, занявшие первое и второе места).