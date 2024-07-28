Дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова, выступающая в весовой категории до 52 кг, вышла в полуфинал Олимпийских игр во Франции.

Первой соперницей Келдиёровой в 1/8 финала стала японка Ута Абэ, действующая олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира, которая до этого не проигрывала на мировых турнирах по дзюдо в течение пяти лет — c 2019 года.

Фото: Анвар Ильясов / НОК.

На первых минутах встречи спортсменки получили предупреждение (шидо). Вскоре Келдиёрова получила ещё одно предупреждение. Японке удалось провести приём, после которого ей присудили 1 очко. За минуту до конца встречи узбекистанка смогла положить соперницу на спину (иппон), прервав пятилетнюю победную серию Абэ.

Соперница эмоционально отреагировала на досрочое поражение и разрыдалась.

Видео

Келдиёрова и Абэ встречались в финале чемпионата мира 2023 года, тогда узбекистанка проиграла и стала первой дзюдоисткой из Узбекистана, завоевавшей медаль на ЧМ.

Выход в полуфинал

В четвертьфинале Келдиёрова одолела немецкую дзюдоистку Машу Бальхаус, которая является бронзовым призёром чемпионата мира 2024 года и чемпионата Европы 2023 года. Соперница получила три предупреждения, после чего победу присудили представительнице Узбекистана.

В полуфинале её соперницей будет Амандин Бюшар из Франции, чемпионка Европы 2021 года, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, призёр чемпионата Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио. Начало встречи запланировано на 19:42 (по ташкентскому времени), трансляцию можно посмотреть по телеканалу Sport.

Келдиёрова может гарантировать себе медаль при выходе в финал, поскольку при поражении состоится отдельная схватка за третье место.

Отметим, что в мировом рейтинге Диёра Келдиёрова занимает первое место, Ута Абе — девятое, Маша Баллхаус — восьмое, а Амандин Бюшар — четвертое.

Фото: t.me/ANikimbaev.

Оценка в дзюдо

В дзюдо существует три основные оценки:

«юко» — присуждается, когда бросок проведён с недостаточной силой и быстротой, но при падении соперника на большую часть спины, либо когда бросок проведён с достаточной силой или быстротой, но при падении соперника только на небольшую часть спины. Также «юко» присуждается также при 15-секундном удержании соперника.

«вадза-ари» — вторая оценка в поединке, считается половиной «иппон». Борец, проведший 2 приёма, отмеченных «вадза-ари», досрочно объявляется победителем схватки.

«иппон» — высшая оценка в поединке, немедленно приводящая к победе дзюдоиста, который произвёл прием.

Наивысшая оценка «иппон» присуждается в следующих случаях:

когда дзюдоист быстро и сильно бросает противника на спину (большую её часть);

когда дзюдоист проводит удержание более чем в течение 20 секунд;

когда противник в результате выполнения болевого или удушающего приёма произносит слово «маита» (сдаюсь) или два или более раза хлопает рукой или ногой;

когда результат проведения болевого или удушающего приёма очевиден судьям (например, при потере сознания дзюдоистом, на котором проводится приём);

при перекате по спине.

За нарушение правил соревнований судья может назначить спортсменам наказания — «шидо».

Наказания назначаются судьёй в случае выполнения запрещённых правилами приёмов и действий, пассивность, имитацию приёмов, стягивания в партер, постоянную защиту от захватов соперника и т. п.

Если один из спортсменов получает три «шидо», то четвёртое нарушение приводит к немедленному окончанию схватки и дисквалификации — «хансоку-макэ».