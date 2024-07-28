Министерство энергетики Узбекистана опровергло сообщения в социальных сетях о том, что ежедневно с 11:00 до 17:00 якобы будет отключаться электричество.

Накануне Минэнерго сообщило о повышенной нагрузке на некоторых энергообъектах Ташкента из-за «аномальной жары» с 11:00 до 17:00. Из-за чего потребовалось ввести краткосрочные временные ограничения для потребителей столицы «в целях предотвращения возможных системных аварий и предотвращения нерегулируемых массовых отключений столичных потребителей».

Некоторые Telegram-каналы и сайты интерпретировали это сообщение неправильно, отметив, что «электроэнергия будет отключаться с 11:00 до 17:00», указали в ведомстве.

Минэнерго подчеркнуло, что «завтра и в следующие дни» не планируется отключать электроэнергию в это время.

«Уважаемые соотечественники, Министерство энергетики не планирует подобных отключений ни в одном регионе. В сообщении говорится, что если в дальнейшем возникнет вероятность возникновения аварийной ситуации из-за перегрузки на каком-то участке на фоне наблюдающейся жары, то эту сеть или трансформатор могут отключить от сети на короткое время, пока они не охладятся», — говорится в сообщении.

Ведомство ещё раз отметило, что дефицита генерации электроэнергии в Узбекистане на сегодняшний день нет, и никаких вынужденных отключений в связи с этим не планируется. Как отмечалось ранее, энергосистема имеет 1300 МВт резервной мощности.

В конце июня министерство отмечало, что в Узбекистане нет проблем, связанных с производство электроэнергии. Потребителям тогда доставлялось меньше электроэнергии, поскольку они начали экономить после повышения тарифов, отмечал госорган.