Дзюдоистка из Узбекистана Диёра Келдиёрова, выступающая в весовой категории до 52 кг, стала чемпионкой Олимпийских игр во Франции.

В финале она одолела Дистрию Красничи из Косово, которая становилась олимпийской чемпионкой в Токио в весовой категории до 48 кг.

Эта первая медаль в копилке Узбекистана на Играх-2024. Диёра Келдиёрова — первая спортсменка в истории Узбекистана, которая завоевала «золото» на Олимпиаде по дзюдо. Она также вторая спортсменка, которая завоевала золотую медаль среди женщин в Узбекистане. До этого единственное «золото» было добыто фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде в 1994 году. А в последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал прыгунья Екатерина Хилько на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Путь к «золоту»

Первой соперницей Келдиёровой в 1/8 финала японка Ута Абэ, действующая олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира, которая до этого не проигрывала на мировых турах по дзюдо 5 лет (c 2019 года).

На первых минутах встречи спортсменки получили предупреждение (шидо). Вскоре Келдиёрова получила ещё одно предупреждение. Японке удалось провести приём, после которого ей присудили 1 очко. За минуту до конца матча узбекистанка смогла положить соперницу на спину (иппон), прервав пятилетнюю победную серию Абэ.

Соперница эмоционально отреагировала на досрочое поражение и разрыдалась.

В четвертьфинале Келдиёрова одолела немецкую дзюдоистку Машу Бальхаус, которая является бронзовым призёром чемпионата мира 2024 года и чемпионата Европы 2023 года. Соперница получила три предупреждения, после чего победу присудили представительнице Узбекистана — 1:0.

В полуфинале её сопернице стала Амандин Бюшар, чемпионка Европы 2021 года, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, призёр чемпионата Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио. Она также победила её со счётом 1:0.

В финале Келдиёровой противостояла косовская дзюдоистка Дистрия Красничи, чемпионка Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 48 кг, двукратная чемпионка Европы 2021 и 2024 годов. Призёрка чемпионатов Европы и мира. Узбекистанка смогла провести успешный приём и получила 1 балл, который в итоге стал победным.