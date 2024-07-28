Парламентские выборы и выборы депутатов в местные кенгаши пройдут в Узбекистане 27 октября. Выбрать предстоит 150 депутатов Законодательной палаты, 56 членов Сената, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, а также депутатов областных, Ташкентского и 208 районных (городских) кенгашей.

Центральный банк Узбекистана снизил основную ставку до 13,5% годовых на фоне уменьшения проинфляционных рисков. Ставка стала ниже 14% впервые за 7 лет. Общая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу года составит около 9%, а к концу 2025 года приблизится к уровню 5% таргета.

Суд отказал жителям Ташкента в отмене решений властей о передаче Парка Дружбы инвестору. При этом суд обязал взыскать с истцов госпошлину в размере 476 тысяч сумов в пользу государства.

Депутаты приняли закон для борьбы с фальшивыми лекторами. Разработчики отметили возросшее количество лекций «фальшивых тренеров и лекторов», которые пытаются заработать путём обмана. Депутат сообщила, что на таких мероприятиях в том числе пропагандируется многожёнство, половая дискриминация и (внезапно) феминизм.

Как не пострадать от жары. Признаки и первая помощь при солнечном и тепловом ударе. Продолжительное нахождение на улице может вызвать солнечный и тепловой удар. «Газета.uz» поговорила с врачом общей практики Жавохиром Халмухамедовым о разнице между этими состояниями, их профилактике и первой помощи.

Улицы городов Узбекистана начнут адаптировать к нуждам людей с инвалидностью. До 1 декабря должны быть адаптированы по одной улице в крупных городах страны и две в Ташкенте — Фурката и Бабура. В дальнейшем планируется ежегодно приспосабливать таким образом и другие улицы, а также станции метро и автобусные остановки.

Для чего нужны дни без автомобиля? День без автомобиля задумывался как важный шаг к улучшению экологии и городской среды. Чтобы эта инициатива работала, нужно вспоминать о ней не пару раз в год, а активно поддерживать и развивать, вовлекая местные власти и бизнес. Мнение специалиста по городскому планированию Бобура Сираджева.

Социальная карта заменит удостоверения студентов, лиц с инвалидностью и участников войны. Посредством этой карты будут предоставляться меры социальной поддержки от государства. Бумажная форма соответствующих удостоверений будет упразднена.

В Париже стартовали летние Олимпийские игры. Впервые в истории делегации Узбекистана 90 атлетов завоевали 75 путёвок по 19 видам спорта. Узбекистанцы дебютируют по таким видам спорта, как, футбол, стрельба из лука, прыжки в воду и женская борьба. Футболистам не удалось выйти из группы — в первых двух матчах они уступили соперникам.