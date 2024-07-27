Олимпийская сборная Узбекистана по футболу во втором матче в групповом этапе Олимпийских игр во Франции уступила Египту. Игра, прошедшая 27 июля в Нанте, завершилась со счётом 0:1. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров подвёл итоги встречи.

Скоротечная формула футбольного турнира на Олимпиаде (выход в плей-офф только с 1−2 мест в группе) делала матч сборных Узбекистана и Египта решающим для обеих команд за путёвку в четвертьфинал. Битва при французском Нанте таковой и получилась.

Загвоздка прошедшего матча перед стартовым свистком была в том, кто из команд, привыкших играть от соперника, сегодня на стадионе с витиеватым для нашего слуха названием «Ля Божуар — Луи Фонтено» пришлось отбывать первым номером. Не знаю, умышленно или нет, команда Тимура Кападзе в дебюте вручила мяч сопернику, но именно этот ход и предопределил итог матча.

Наставник наших олимпийцев не изменил своей канонической тактике с единственным форвардом Шомуродовым и подпирающим его разрушительным кулаком из Урунова, Жалолиддинова и Файзуллаева. Кападзе вынужденно пошёл на изменения состава: защитник Юлдашев, сдерживавший в первом матче испанцев на нашем левом фланге, «по семейным обстоятельствам» отбыл на родину, его пришлось заменить Абдирахматовым.

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Олимпийская сборная Египта не проигрывала последние пять матчей из семи, забивая почти в каждом. В матче с Узбекистаном бразильский наставник «фараонов» Рожерио Микале по прозвищу «Паук» выставил атакующий вариант 4−3−3 с экс-арсенальцем Эль-Нени в центре поля и атакующим, легко читаемым на распев арабских сказок трио Адель-Файсал-Зизо, которые по ходу всей встречи вовсе не походили на супергрозное египетское оружие.

Все возможные стартовые расклады сборной Узбекистана пришлось переписывать: обещание плотной и умной игры в обороне не сбылось, а провал случился там, где его ждали меньше всего: сначала герой матча с испанцами Нематов не зафиксировал вяло катящийся к штанге после удара Фейсала, а затем Хамралиев решив сыграть без затей и выбить мяч из штрафной, но попал в колено Ахмеду Куке, которое оказалось не только голевым, но и, как оказалось, победным для египтян — 0−1.

Как и в стартовом матче с испанцами, нашим футболистам вновь надо было перестраиваться, включать скорости и креатив. Жалолиддинов неутомимо «тащил» команду вперёд, отовсюду грозя египтянам ударом или острым пасом на сидевшего в засаде Шомуродова. Урунов стучался в ворота соперника, но там было заперто. Файзуллаев раз за разом просачивались сквозь египетскую защиту на своей скоростной технике. Полузащитник ЦСКА один раз даже нашёл брешь между штангой и вратарём, но новозеландская судейская бригада синхронно зафиксировала офсайд.

Второй тайм должен был дать ответ — смогут ли наши игроки найти на поле и в своих действиях. разницу между словами «мочь» и «добиваться». Увы, так и не смогли. Вышедший на подмогу Шомуродову ещё один форвард — Жиянов активно выгрызал мяч у египетских защитников, открывался весь матч под потенциально обостряющие передачи. «Паутина», которую заплёл бразильский наставник Египта, не была соткана из какой-то сверхпрочной нити: но порвать её у наших игроков не хватило ни сил, ни, главное, умения. Удар Файзуллаева со штрафного в добавленное время — наглядное тому подтверждение.

У олимпийской сборной Узбекистана есть много причин считать этот матч несчастным случаем. Более того, у неё есть основания считать эти несчастья неслучайными. Хотя ссылками на египетскую симуляцию и нерасторопность организаторов в вопросах быта и перемещения команды толкование неудачи не исчерпать. В канун старта турнира подобный результат нашей команды тянул был на сенсацию со знаком «минус», а сейчас кажется уже вполне логичным.

Поражения команды Тимура Кападзе в двух прошедших матчах в группе — разные по жанру и обстоятельствам, но все же есть некие причины, их объединяющие. Одна из них — это нежданный сбой, который дал центр полузащиты, в прежних играх практически безупречный. Одной лишь активности Жалолиддинова оказалось не достаточно, Урунов потерялся на поле. Другой, и, пожалуй, важнейшей, причиной череды неудач стоит счесть дефицит креатива в атаке команды слишком мало пока умеющей извлекать из своего игрового перевеса: Шомуродов, уставший, видимо, в играх в итальянской серии А блистал эпизодически, вызванный из резерва Одилов получил слишком мало времени на поле в Нанте.

Оставшийся 30 июля третий матч команды Узбекистана в группе с Доминиканой превращается в формальность с точки зрения турнирной мотивации. Впрочем, чтобы закрыть свой дебютный олимпийский вояж на оптимистичной ноте, нашим футболистам хотя бы стоит отдать дань уважения своим болельщикам и может быть даже выиграть: на стадионах Франции своим колоритом, напором, костюмами и кричалками наши фанаты уж точно никому в эти дни на Олимпиаде не проиграли.

Статистика

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол

Статистика матча, первого и второго таймов. Источник: flashscore.com

Составы

Источник: flashscore.com.Источник: flashscore.com.

Видео

Фото

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол

египет, олимпиада-2024, олимпийские игры 2024, футбол