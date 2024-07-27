Экономика

По итогам первого полугодия рост средней номинальной зарплаты в Узбекистане замедлился до 17,4% — 5,09 млн сумов (против 22,1% за первую половину прошлого года). Темпы роста сократились почти во всех сферах, особенно в образовании и здравоохранении, а в строительстве наблюдалось снижение.

Общество

В последние дни в Узбекистане установилась очень жаркая погода. Продолжительное нахождение на улице может вызвать солнечный и тепловой удар. «Газета.uz» поговорила с врачом общей практики Жавохиром Халмухамедовым о разнице между этими состояниями, их профилактике и первой помощи.

Министерство энергетики Узбекистана сообщило о новых рекордах потребления электроэнергии в Узбекистане из-за «аномальной жары». Чтобы избежать крупных аварий, в Ташкенте некоторых потребителей временно отключали от энергоснабжения.

В Янгиюльском районе задержан подозреваемый в убийстве и сожжении семьи из пяти человек. Он оказался родственником убитых.

Ташкентский межрайонный суд по административным делам отказал жителям в удовлетворении иска об отмене решений Кабинета министров и хокимията столицы о передаче Парка Дружбы (Бабура) инвестору. Суд обязал взыскать с истцов госпошлину в размере 476 тысяч сумов в пользу государства.

На пятом заседании по делу о передаче Парка Дружбы инвестору обсуждалась судьба памятников культурного наследия и международных объектов в парке. Несмотря на то, что суд уже вынес решение не в пользу жителей, «Газета.uz» рассказывает о заседаниях, чтобы читатели могли сделать выводы.

В 2024 году тестовые экзамены в вузы сдали 737,3 тысячи абитуриентов, из них 345,9 тысячи (46,9%) не смогли набрать проходные 56,7 балла. Это лучше результата прошлого года, когда проходной балл не набрали 49,4% абитуриентов. Самые высокие средние быллы — в Бухаре, Ташкенте и Фергане.

В марте 67-летний учитель музыки, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю ученицу, получил 8 лет лишения свободы. Он пытался обжаловать решение в апелляционной инстанции, но суд оставил приговор без изменений.

В Ташкенте мужчина обещал другому выезд в США через Мексику за 26,5 тысяч долларов, в другом случае за выезд трёх человек потребовали 42 тысячи долларов. Житель Джизака, отдав 14,3 тысячи долларов, застрял в ЮАР.

Шоколадный чизкейк Сан-Себастьян, чизкейк с инжиром, кофейные мини-чизкейки, японский чизкейк — в подборке Zira.uz.

Спорт

Второй тур футбольного турнира на Олимпиаде для Узбекистана завершился так же, как и первый, — поражением. Сама игра команды принесла два противоречивых вывода: наших футболистов хватило только на одну игру качественного футбола с испанцами, но для выхода из группы этого оказалось недостаточно.

Спасибо, что читаете нас!