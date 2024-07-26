Во Франции ещё до официальной церемонии открытия Олимпийских игр-2024 стартовали отборочные туры по некоторым видам спорта.

Узбекистан впервые в истории дебютировал в соревнованиях по стрельбе из лука. 25 июля лучники Зиёдахон Абдусатторова и Амирхан Садиков провели предварительный отборочный поединок в одиночной программе.

Зиёдахон Абдусатторова в рейтинговом раунде заняла 34-е место среди 64 спортсменов, набрав 649 очков. Это лучший результат в её карьере.





Экран: olympics.com.

Борьбу за медали она начнёт с этапа 1/32 финала 31 июля. В этом туре с ней будет соревноваться Мари Хорачкова из Чехии, которая заняла 31-е место в квалификации с 651 баллом. Абдусатторова заявила, что постарается также показать хорошие результаты и на следующих этапах.

21-летний Амирхан Садиков набрал 674 очка в 72 попытках, заняв 13-е место. Теперь он встретится с Марио Дамианом из Аргентины в 1/32 финала 31 июля. Соперник показал 52-й результат с 643 очками в отборочном раунде.



