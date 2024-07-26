В пятницу 26 июля и в выходные дни по Узбекистану ожидается малооблачная и очень жаркая погода, сообщает Узгидромет.

В дневные часы по большей части территории страны воздух прогреется до +38…+43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до +44…+45 градусов.

Ветер 7−12 м/с,местами усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20−23 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте сохранится малооблачная погода без осадков. Местами возможно усиление ветра до 10−12 м/с.

Температура ночью +25…+27 градусов, днём — +39…+42 градусов.