27 октября, в воскресенье, пройдут выборы депутатов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана и депутатов областных, городских и районных кенгашей. Такое решение на заседании в пятницу приняла Центральная избирательная комиссия.

Эта дата также определена в Конституции. Избирательная кампания стартует с 26 июля — за три месяца до выборов, который пройдут под лозунгом «Мой выбор — моя процветающая Родина».

На выборах будут избраны 150 депутатов Законодательной палаты, 56 членов Сената, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, а также депутаты областных, Ташкентского и 208 районных (городских) кенгашей. Таким образом, в избирательном процессе ожидается активное участие около 30 тысяч кандидатов и около 90 тысяч их доверенных лиц, а также участие более 120 тысяч членов избирательных комиссий в качестве организаторов и более 70 тысяч местных и зарубежных (международных) наблюдателей, заявили в ЦИК.

Выборы впервые пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. В этой системе избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе (голосование за кандидата), остальные 75 — по пропорциональной, то есть на основе голосов, отданных политическим партиям (по партийным спискам).

Перейти к смешанной избирательной системе для повышения роли политических партий в марте предложил президент Узбекистана, встречаясь с депутатами. После референдума о Конституции в новой редакции Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о введении мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.

До этого парламентские выборы в Узбекистане проводились по мажоритарной системе, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе.

Политолог Фарход Толипов ранее объяснял, как работает новая система. Он также отмечал, что в условиях политической стагнации переход к новой избирательной системе не принесёт ожидаемого результата.



