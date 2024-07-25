Правительство Узбекистана 24 июля утвердило постановление о создании Ташкентской городской детской многопрофильной больницы, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, деятельность инфекционной больницы «Зангиата-2» будет прекращена, вместо неё будет создана детская клиника в форме государственного учреждения на 500 коек.

Основные задачи детской многопрофильной больницы:

проведение необходимых медицинских осмотров детей до 18 лет, оказание им высококвалифицированной врачебно-консультативной и специализированной стационарной помощи;

оказание практической и методической помощи районным медицинским объединениям;

содействие внедрению современных медицинских технологий и методов управления в практику медицинских учреждений Ташкента;

участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинского персонала.

Здание и помещения «Зангиаты-2» будут приспособлены для оказания медицинской помощи детям к 1 сентября.

Напомним, в ноябре 2022 года обсуждались планы переноса Республиканского центра нейрохирургии в больницу «Зангиата-2». Однако это вызвало возражения среди коллектива нейрохирургической клиники, с тех пор этот вопрос больше не поднимался.

Комплекс больниц «Зангиата-1» и «Зангиата-2» был построен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Руководители клиники «Зангиата-2» ранее в беседе с «Газетой.uz» отмечали, что при проектировании больницы «был привлечён самый передовой мировой опыт, оснащение больниц соответствует самым современным стандартам». Комплекс тогда тесно работал с такими передовыми клиниками, как берлинские «Шарите» и Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней им. Роберта Коха.