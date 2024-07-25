В результате автомобильной аварии вечером 22 июля в Кунградском районе Каракалпакстана скончались восемь человек, сообщила пресс-служба МВД республики.

Lacetti под управлением 30-летнего М. Н. выехал на встречную полосу движения и врезался в Cobalt, за рулём которого был 23-летний У. Д. В видео в социальных сетях видно, что первая машина полностью охвачена пламенем.

Оба водителя, а также 38-летний пассажир Lacetti скончались на месте происшествия. Ещё пять человек — 49-летний пассажир Lacetti, а также пассажиры Cobalt в возрасте 31, 27, 53 и 30 лет скончались от полученных травм в районном медицинском объединении, куда были госпитализированы.