Правление Центрального банка 25 июля приняло решение снизить основную ставку на 0,5 процентного пункта и установить на уровне 13,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Ставка снижена с учётом ожидаемой траектории инфляции и уменьшения проинфляционных рисков, говорится в сообщении.

В предыдущий раз ставку меняли в марте прошлого года, тогда она снизилась с 15% до 14%.

Ставка Центрального банка была ниже 14% с 1 января 2015 года по 24 июня 2017 года, тогда она составляла 9%.

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