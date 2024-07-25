Узбекистанец оказался пострадавшим в деле о «нападении на двух подростков» в Польше, сообщила пресс-служба посольства Узбекистана в Варшаве.

Польские СМИ на днях сообщили, что 26-летний узбекистанец, работающий в сфере доставки еды, якобы напал с ножом на двух 15-летних подростков из Украины в Бродненском парке Варшавы.

Посольство Узбекистана связалось с Машхурбеком Козимжановым и правоохранительными органами, чтобы прояснить ситуацию. Мужчина сообщил, что познакомился с девушкой через сайт знакомств в интернете и попал в ловушку мошенников.

«Девушка привела его к своим соотечественникам, чтобы ограбить. Гражданин Узбекистана стал защищаться после избиения», — говорится в сообщении. После допроса его отпустили.

Сам пострадавший сообщил, что его хотели ограбить три-четыре украинца, во время защиты он нанёс повреждения одному из них. Он поблагодарил посольство за оказанную помощь.

В дипломатическом представительстве сообщили, что в результате переговоров и оперативных мероприятий, проведённых с польскими правоохранительными органами для защиты прав и интересов Козимжанова, удалось добиться отмены меры пресечения в виде заключения под стражей.

Дальнейшие действия, связанные с расследованием, находятся под контролем дипломатического представительства в Польше и активных соотечественников, сообщили в посольстве.