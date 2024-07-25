Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил 24 июля с речью в Палате представителей Конгресса США. Он пообещал добиться «полной победы» над ХАМАС и призвал США ускорить поставки оружия, передаёт CNN.

«Израиль будет сражаться до тех пор, пока мы не уничтожим военный потенциал ХАМАС и его власть в Газе и не вернём всех наших заложников домой. Именно это означает полную победу. Ни на что меньшее мы не согласимся», — заявил Нетаньяху.

Он также изложил то, какой видит послевоенную Газу. «Моё видение того дня [когда завершится война] — это демилитаризованная и дерадикализованная Газа», — сказал премьер.

Нетаньяху вновь повторил, что Израиль не стремится к оккупации Газы, но в обозримом будущем должен «сохранить за собой контроль над безопасностью», чтобы гарантировать, что анклав «больше не будет представлять угрозу».

«В Газе должна быть гражданская администрация, управляемая палестинцами, которые не стремятся уничтожить Израиль. Это фундаментальная вещь, которую мы имеем право требовать и получать», — заявил глава израильского правительства.

Обвинения Израиля в геноциде палестинцев в Газе Нетаньяху назвал «возмутительной клеветой», а утверждения, что Израиль морит голодом жителей анклава, «абсолютной чушью». По его словам, израильские власти пропустили в Газу «более чем 40 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью». CNN отмечает, что ООН не подтверждает эту цифру. По данным организации, 96% населения Газы сейчас сталкиваются с нехваткой продовольствия на «кризисном» уровне или выше.

Нетаньяху также обвинили Международный уголовный суд (МУС), который должен выдать ордер на его арест, «попыткой сковать руки Израиля». Такой шаг поставит под угрозу «способность всех демократических стран бороться с терроризмом», сказал израильский премьер.

Нетаньяху представил войну в Газе как войну против Ирана, которую Израиль ведёт в американских интересах.

«Иран понимает, что для того, чтобы бросить Америке настоящий вызов, он должен сначала завоевать Ближний Восток. Для этого он использует своих многочисленных посредников, включая хуситов, „Хезболлу“ и ХАМАС. Однако в самом сердце Ближнего Востока на пути Ирана стоит одна гордая проамериканская демократия — наша страна, государство Израиль, — заявил он. — Поэтому, когда Израиль борется с ХАМАС, мы боремся с Ираном. Когда мы боремся с „Хезболлой“, мы боремся с Ираном. Когда мы боремся с хуситами, мы боремся с Ираном».

Глава правительства Израиля призвал США ускорить поставку военной помощи его стране, чтобы «быстрее закончить войну в Газе» и «помочь предотвратить более масштабную войну на Ближнем Востоке».

Нетаньяху назвал антивоенные и пропалестинские демонстрации, которые проходят в разных странах мира, включая США, «антиизраильскими» и заявил, что протестующим «должно быть стыдно». «Ясность начинается с понимания разницы между добром и злом. Невероятно, что многие антиизраильские протестующие предпочитают стоять на стороне зла. Они поддерживают ХАМАС. Они поддерживают насильников и убийц», — сказал он.

CNN отмечает, что выступление Нетаньяху длилось 52 минуты и сопровождалось аплодисментами, в основном от республиканцев. По данным AP, более 60 членов конгресса от Демократической партии бойкотировали заседание, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Рашида Тлаиб, единственный член конгресса палестинского происхождения, во время речи Нетаньяху держала табличку с надписями «Военный преступник» и «Виновен в геноциде», пишет NBC News.

Во время выступления Нетаньяху вокруг Капитолийского холма собрались тысячи протестующих, пишет CNN. Они сжигали американские флаги и изображения израильского премьера. Нетаньяху в своей речи назвал их «полезными идиотами Ирана».