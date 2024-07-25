Суд отклонил иск компании «Навоиазот» в отношении Комитета по конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана.

11 июня Комитет по конкуренции возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства компанией «Навоиазот».

Сообщалось, что при реализации госпредприятием высоколиквидной и монопольной продукции на бирже были выявлены случаи манипуляции ценами. Объёмы товаров на продаже искусственно занижались, из-за чего их стоимость увеличивалась на 10−50%.

В частности, по данным комитета, «Навоиазот» не выставлял на продажу объёмы произведённого карбамида, сульфата аммония и суперфосфата целиком. По всем перечисленным видам минеральных удобрений госкомпания занимает доминирующее положение и входит в соответствующий реестр.

Кроме того, как отмечал комитет, госкомпания манипулировала ценами на поливинилхлорид и формалин. Они также подпадают под требования о продаже монопольных товаров исключительно через биржу.

По заключению антимонопольного органа, в 2021−2023 годах «Навоиазот» не выставил на торги 57,2 тысячи тонн всех вышеупомянутых видов продукции, что привело к росту цен. Необоснованная прибыль предприятия за счёт завышенных цен оценивается в 20,5 млрд сумов.

По этим фактам комитет возбудил в отношении «Навоиазота» дело. Компании было направлено предписание устранить нарушения и не допускать их в будущем.

Реакция «Навоиазота» и решение суда

В «Навоиазоте» заявили, что комитет ранее изучал деятельность компании в 2018—2023 годах и отмечал, что предприятие получило необоснованные доходы. Тогда «Навоиазот» подал заявление в Ташкентский межрайонный административный суд, который 8 ноября прошлого года удовлетворил жалобу и признал решение комиссии комитета недействительным.

В этом году комитет повторно проверил деятельность компании за 2021−2023 годы и установил нарушение требований о продаже высоколиквидной и монопольной продукции на биржах. Ведомство постановило взыскать необоснованные доходы в 20,5 млрд сумов в Фонд содействия развитию конкуренции.

«Навоиазот» заявил, что регулярно уведомлял антимонопольный орган и биржу в письменной форме о случаях невыпуска химической продукции на биржу в установленном объёме и указанные сроки «исходя из существующих в компании технологических процессов». Предприятие отмечает, что это не делалось умышленно.

По данным поставщика, в 2021—2023 годы на биржу выставлено 3,29 млн тонн минеральных удобрений, из этого объёма куплено 2,37 млн тонн.

Компания обратилась в суд с заявлением о признании и этого решения о взыскании необоснованных доходов недействительным.

Однако, по сообщению Комитета по конкуренции, Ташкентский межрайонный административный суд 23 июля отклонил жалобу «Навоиазота» к антимонопольному органу.

Ранее Комитет по конкуренции признал дочернюю компанию «Лукойла» виновной в нарушении требований закона «О конкуренции» и положения о продаже высоколиквидных и монопольных товаров на биржевых торгах. Ведомство постановило вернуть необоснованно полученные доходы.