Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 25 июля заявил, что снижение основной ставки ЦБ с 14% до 13,5% «существенно не влияет на уровень жёсткости денежно-кредитных условий».

«Немного преждевременно делать выводы, что после сегодняшнего решения [о снижении ставки] Центральный банк в полной мере перешёл на цикл смягчения денежно-кредитной политики, снижения основной ставки. Потому что формирующиеся макроэкономические условия, инфляционные ожидания и нынешняя инфляция считаются для нас самыми главными показателями. Сегодня мы не можем сказать, что в полной мере начинается эта фаза, потому что много геоэкономических неопределённостей, ограничений очень много», — сказал он.

По его словам, до мая 2025 года сохранится сравнительно высокий уровень инфляции (до 9%), поэтому нельзя сказать, что регулятор переходит на смягчение монетарной политики, то есть это решение существенно не влияет на уровень жёсткости денежно-кредитных условий и сохраняется его «ограничительный» характер.

«Если ситуация будет лучше наших ожиданий, то мы будем готовы рассмотреть основную ставку. Однако сейчас мы не можем сказать, что такой тренд начался», — добавил глава ЦБ.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что на данный момент «правильно было бы расценивать это решение как признание того, что в экономике сложилась устойчивая тенденция снижения базовой инфляции и созданы достаточные условия для снижения инфляции до прогнозного уровня к концу года».

«Полноценный переход к этапу снижения основной ставки во многом будет зависеть от полной реализации и эффективности мер, определённых в рамках денежно-кредитной и макропруденциальной политики по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в среднесрочной перспективе», — сказал он.

Главная цель регулятора — добиться снижения инфляции до 9% к концу этого года и достичь целевого показателя в 5% в среднесрочной перспективе.

ЦБ снизил ставку до 13,5% в четверг. В предыдущий раз ставку меняли в марте прошлого года, тогда она снизилась с 15% до 14%. Ставка Центрального банка в последний раз была ниже 14% семь лет назад — до 24 июня 2017 года, тогда она составляла 9%.

Что такое основная ставка

Основная ставка Центрального банка — один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики. Она представляет собой процентную ставку, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, по которым банки заимствуют средства друг у друга и у Центрального банка.

Таким образом, основная ставка оказывает влияние на уровень процентных ставок в экономике, а также на потребительские и инвестиционные решения населения и бизнеса, которые в свою очередь влияют на внутренний спрос и инфляцию.

Коммерческие банки, видя траекторию основной ставки, понимают, что ликвидность на денежном рынке в ближайшем будущем станет дешевле, либо дороже. Это, в свою очередь, побуждает банки изменять стоимость своих продуктов и услуг (например, стоимость депозитов или кредитов населению и бизнесу).

Если в экономике наблюдается существенное ускорение уровня инфляции и Центральный банк повышает основную ставку (ужесточает денежно-кредитную политику), то банки, вероятно, повысят процентные ставки по кредитам и депозитам, так как стоимость привлечения денег, в том числе на межбанковском рынке (рынок в котором банки предоставляют друг другу кредит для поддержания текущей ликвидности) становится больше.

При снижении инфляции, и соответствующем понижении основной процентной ставки (смягчении ДКП), привлечение денег коммерческими банками на межбанковском рынке обходится дешевле, и соответственно, они предоставляют кредиты по относительно невысоким процентным ставкам, и финансовые ресурсы становятся более доступными для населения и бизнеса.

Снижение процентных ставок также сильно зависит от конкуренции на банковском рынке.