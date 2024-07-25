Президент Узбекистана 23 июля подписал указ о развитии сферы производства ювелирных изделий и обеспечению их конкурентоспособности, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

До конца 2025 года годовой объем производства ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней планируется довести до 1 млрд долларов, а показатель экспорта — до 100 млн долларов.

Согласно документу, в 2024—2026 годах в Бухарской и Наманганской областях будет создано по одному, а в Ташкенте — два ювелирных центра, где создадут необходимую для предпринимателей инфраструктуру.

До 1 января 2025 года будут приняты меры по передаче предприятиям и коммерческим банкам в долгосрочную аренду либо в собственность государственных объектов недвижимости в качестве единого имущества или с разделением их на лоты (части и помещения), с условием оплаты стоимости в рассрочку для последующей организации в них деятельности ювелирных центров.

При реализации драгоценных металлов с условием отсрочки платежа производителям ювелирных изделий, осуществляющим деятельность в ювелирных центрах, создаваемых в соответствии с указом:

на часть платежей, осуществлённых в течение 90 дней, — проценты не начисляются;

на часть платежей, осуществлённых начиная с 91-го дня по 180-й день, — начисляются проценты в размере 3% годовых.

️С 1 августа при помещении под таможенный режим «временный вывоз» готовых ювелирных изделий, вывозимых для показа на зарубежных выставках и ярмарках, будет взиматься сбор в размере 1 базовую расчётную величину (340 тысяч сумов).

С 1 октября 2024 года по 1 октября 2027 года от уплаты таможенной пошлины будут освобождены не производимые в Узбекистане и используемые в ювелирной отрасли оборудование, упаковочная и этикеточная продукция, импортируемые по утверждаемым перечням.

С 1 ноября будет запрещено выставлять на продажу и реализовывать в розничной торговле ювелирные изделия, произведённые за рубежом и не имеющие документов, подтверждающих уплату таможенных платежей. При этом такой порядок не будет применяться в отношении ювелирных изделий, которые до 1 сентября 2024 года были учтены (оприходованы).

Лом и отходы драгоценных металлов и металлов, плакированных драгоценными металлами, будут включены в перечень специфических товаров, экспорт которых производится на основании лицензии.

Вывоз за пределы таможенной территории Узбекистана полуфабрикатов ювелирных изделий, по которым не имеется заключение Пробирной инспекции, будет запрещен.

Физическим лицам будет разрешено вывозить за пределы таможенной территории Узбекистана без заполнения пассажирской таможенной декларации готовые ювелирные изделия из серебра весом до 200 гр, из золота и иных драгоценных металлов — до 65 гр, а изделия весом, превышающим вышеуказанные, — на основании пассажирской таможенной декларации.

Отметим, в ноябре 2023 года указом президента было разрешено вывозить из Узбекистана ювелирные изделия стоимостью до 100 млн сумов без заполнения таможенной декларации.

До 1 января 2027 года импортные таможенные пошлины по готовым ювелирным изделиям, ввозимым на территорию Узбекистана, будут снижены с 20% до 10%.

До 1 января 2025 года в Ташкенте, Бухарской, Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях будет налажена деятельность пунктов по оказанию услуг ускоренного определения пробы ювелирных изделий.