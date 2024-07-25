Экономика
ЦБ Узбекистана снизил основную ставку ниже 14% впервые за семь лет
Центральный банк Узбекистана принял решение снизить основную ставку до 13,5% годовых на фоне уменьшения проинфляционных рисков. Общая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу этого года составит около 9%, а к концу 2025 года приблизится к уровню 5% таргета.
Денежные переводы в Узбекистан выросли на 25%, доля России продолжает сокращаться — ЦБ
В первой половине 2024 года объём денежных переводов в Узбекистан вырос на 25% — до 6,5 млрд долларов. Это в два раза больше предварительных прогнозов ЦБ. Резко выросли поступления из США, Германии, Южной Кореи и Польши. Доля России продолжает сокращаться.
Импортные таможенные пошлины на ювелирные изделия в Узбекистане снизят с 20% до 10%
С 1 ноября физическим лицам будет разрешено вывозить за пределы таможенной территории Узбекистана без заполнения таможенной декларации готовые ювелирные изделия из серебра весом до 200 гр, из золота — до 65 гр, а изделия весом выше — на основании пассажирской таможенной декларации.
Суд отклонил иск «Навоиазота» к Комитету по конкуренции
Комитет по конкуренции в июне обвинил «Навоиазот» в завышении цен на удобрения и постановил взыскать необоснованные доходы на 20,5 млрд сумов. Компания не согласилась с обвинением и пыталась оспорить решение комитета, но суд отклонил иск.
«Преждевременно говорить о переходе на цикл снижения основной ставки» — глава ЦБ
Снижение основной ставки Центробанка до 13,5% существенно не влияет на уровень жёсткости денежно-кредитных условий — его «ограничительный» характер сохранится, сказал глава ЦБ. По его словам, главная цель регулятора — добиться снижения инфляции до 9% к концу этого года.
Общество
Восемь человек погибли в результате ДТП в Кунградском районе Каракалпакстана
В Кунградском районе Каракалпакстана Lacetti, выехав на встречную полосу, столкнулся с Cobalt. Оба водителя и пассажир погибли на месте, ещё пять человек скончались позже в больнице.
Мужчине дали 10 суток из-за скандала после вызова в ОВД по комментарию о после Израиля
Мужчина оставил комментарий в одном из Telegram-каналов о завершении миссии посла Израиля в Узбекистане. Его вызвали в отдел внутренних дел, где «он не подчинился законным требованиям сотрудников ОВД, устроил скандал и ругался матом». За это суд назначил ему 10 суток ареста.
Узбекистанец не нападал на украинских подростков в Польше, он оборонялся — посольство
Гражданин Узбекистана не нападал на 15-летних украинских подростков в Польше, а оборонялся, сообщило посольство Узбекистана в Варшаве. Мужчина сообщил, что его хотели ограбить мошенники. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена.
На базе больницы «Зангиата-2» будет создана многопрофильная детская клиника
На базе больницы «Зангиата-2», предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом, будет создана Ташкентская городская детская многопрофильная больница на 500 коек. Завершить перепрофилирование медицинского учреждения планируется к 1 сентября.
Спорт
«Мы пока ничего не потеряли». Элдор Шомуродов — о поражении от Испании
Нападающий олимпийской сборной по футболу Элдор Шомуродов заявил, что команда сыграла хорошо против Испании, несмотря на поражение. По его словам, пока ничего не потеряно, есть ещё две игры в группе. Об итогах встречи также высказались вратарь Абдувахид Нематов и полузащитник Умарали Рахмоналиев.
Главный тренер олимпийской сборной по футболу — о проблемах в олимпийском городке Франции
Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе высказался о проблемах в олимпийском городке во Франции. По его словам, были сложности с размещением и транспортом, из-за чего команда много времени тратит на поездки, что, в свою очередь, мешает подготовке к игре.
Мир
«Демократия важнее любого титула». Байден объяснил, почему снялся с выборов
Президент США Джо Байден в своём обращении к нации заявил, что его личные амбиции не должны быть на пути демократии. «Я ценю этот пост. Но свою страну я люблю больше», — объяснил он решение сняться с выборов и отметил, что нужно «передать эстафету новому поколению».
«Израиль будет сражаться до полной победы». Нетаньяху выступил в Конгрессе США
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время речи в Конгрессе США заявил, что его страна будет сражаться до полной победы над ХАМАС и сравнил войну в Газе с борьбой против Ирана. Его выступление сопровождалось протестами в Вашингтоне. Он назвал их участников «полезными идиотами Ирана».
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