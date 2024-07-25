Экономика

Центральный банк Узбекистана принял решение снизить основную ставку до 13,5% годовых на фоне уменьшения проинфляционных рисков. Общая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу этого года составит около 9%, а к концу 2025 года приблизится к уровню 5% таргета.

В первой половине 2024 года объём денежных переводов в Узбекистан вырос на 25% — до 6,5 млрд долларов. Это в два раза больше предварительных прогнозов ЦБ. Резко выросли поступления из США, Германии, Южной Кореи и Польши. Доля России продолжает сокращаться.

С 1 ноября физическим лицам будет разрешено вывозить за пределы таможенной территории Узбекистана без заполнения таможенной декларации готовые ювелирные изделия из серебра весом до 200 гр, из золота — до 65 гр, а изделия весом выше — на основании пассажирской таможенной декларации.

Комитет по конкуренции в июне обвинил «Навоиазот» в завышении цен на удобрения и постановил взыскать необоснованные доходы на 20,5 млрд сумов. Компания не согласилась с обвинением и пыталась оспорить решение комитета, но суд отклонил иск.

Снижение основной ставки Центробанка до 13,5% существенно не влияет на уровень жёсткости денежно-кредитных условий — его «ограничительный» характер сохранится, сказал глава ЦБ. По его словам, главная цель регулятора — добиться снижения инфляции до 9% к концу этого года.

Общество

В Кунградском районе Каракалпакстана Lacetti, выехав на встречную полосу, столкнулся с Cobalt. Оба водителя и пассажир погибли на месте, ещё пять человек скончались позже в больнице.

Мужчина оставил комментарий в одном из Telegram-каналов о завершении миссии посла Израиля в Узбекистане. Его вызвали в отдел внутренних дел, где «он не подчинился законным требованиям сотрудников ОВД, устроил скандал и ругался матом». За это суд назначил ему 10 суток ареста.

Гражданин Узбекистана не нападал на 15-летних украинских подростков в Польше, а оборонялся, сообщило посольство Узбекистана в Варшаве. Мужчина сообщил, что его хотели ограбить мошенники. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена.

На базе больницы «Зангиата-2», предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом, будет создана Ташкентская городская детская многопрофильная больница на 500 коек. Завершить перепрофилирование медицинского учреждения планируется к 1 сентября.

Спорт

Нападающий олимпийской сборной по футболу Элдор Шомуродов заявил, что команда сыграла хорошо против Испании, несмотря на поражение. По его словам, пока ничего не потеряно, есть ещё две игры в группе. Об итогах встречи также высказались вратарь Абдувахид Нематов и полузащитник Умарали Рахмоналиев.

Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе высказался о проблемах в олимпийском городке во Франции. По его словам, были сложности с размещением и транспортом, из-за чего команда много времени тратит на поездки, что, в свою очередь, мешает подготовке к игре.

Мир

Президент США Джо Байден в своём обращении к нации заявил, что его личные амбиции не должны быть на пути демократии. «Я ценю этот пост. Но свою страну я люблю больше», — объяснил он решение сняться с выборов и отметил, что нужно «передать эстафету новому поколению».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время речи в Конгрессе США заявил, что его страна будет сражаться до полной победы над ХАМАС и сравнил войну в Газе с борьбой против Ирана. Его выступление сопровождалось протестами в Вашингтоне. Он назвал их участников «полезными идиотами Ирана».

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