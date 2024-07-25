Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома, в котором объяснил своё решение отказаться от участия в выборах 2024 года. Текст его речи опубликовала The New York Times.

«В последние недели мне стало ясно, что я должен объединить свою партию… Я считаю, что мои достижения на посту президента, моё лидерство в мире, моё видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций», — сказал он.

По словам Байдена, он решил, что лучший способ двигаться вперёд — «передать эстафету новому поколению».

«Это лучший способ объединить нашу нацию. В жизни общества было время и место для людей с многолетним опытом. Но также есть время и место для новых голосов, свежих голосов, — и да, молодых голосов. И это время и место — сейчас», — сказал он.

«Я ценю этот пост. Но свою страну я люблю больше, — заявил Байден. — Для меня было честью быть вашим президентом. Но в защите демократии, которая поставлена на карту, я думаю, это важнее любого титула».

Американский лидер подчеркнул, что в оставшиеся шесть месяцев своего срока сосредоточится на своих президентских обязанностях, в том числе на развитии экономики и защите прав граждан. Он отметил, что США продолжат объединять коалицию стран, чтобы «не дать Путину захватить Украину», и укреплять НАТО. Байден добавил, что намерен добиться прекращения войны в Газе и освобождения всех израильских заложников.

Байден также призвал американцев поддержать вице-президента Камалу Харрис, которая, как ожидается, в ближайшее время станет кандидатом в президенты от Демократической партии.

«Я свой выбор сделал», — подчеркнул Байден и назвал Харрис «опытной, сильной, способной» и «невероятным партнёром».

«Самое замечательное в Америке то, что здесь правят не короли и диктаторы, а люди. История в ваших руках. Власть в ваших руках… Так давайте действовать сообща, сохранив нашу демократию», — сказал президент США.