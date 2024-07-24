Северная Корея в ночь на среду вновь запустила в направлении Южной Кореи сотни воздушных шаров с мусором, сообщает агентство Yonhap. Один из таких шаров приземлился на территории комплекса в центре Сеула, где расположен офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

«Расследование, проведённое группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объекты не представляли опасности», — заявили в Службе безопасности президента.

Yonhap отмечает, что южнокорейские военные не сбивают шары в воздухе, чтобы их потенциально опасное содержимое не разлетелось и не нанесло ещё больший ущерб.

Остальные шары упали в течение дня в разных частях Сеула и на севере провинции Кёнгидо. Из-за этого примерно на час были приостановлены вылеты и посадки в международном аэропорту Кимпхо.

С конца мая КНДР запустила более 3000 воздушных шаров c мусором в сторону Южной Кореи в ответ на антиправительственные листовки, которые запускают на север южнокорейские активисты.

В воскресенье Южная Корея возобновила трансляции из громкоговорителей, расположенных вдоль границы. Эти пропагандистские передачи обычно включают выпуски новостей, призывы к северокорейским солдатам, находящимся у границы, бежать в Южную Корею, а также запрещённые в КНДР песни в стиле кей-поп, включая хиты Dynamite и Butter группы BTS, пишет Yonhap.