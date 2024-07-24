Президент Узбекистана 23 июля подписал указ об улучшении туристической инфраструктуры и увеличению потока иностранных туристов в страну.

С 1 сентября Фонд реконструкции и развития через коммерческие банки открывает кредитную линию в национальной валюте в размере 50 млн долларов по годовой ставке 14% для обеспечения оборотными средствами туроператоров-резидентов Узбекистана, работающих по направлению въездного туризма в целях привлечения туристов из зарубежных стран. Кредитные средства выделяются туроператорам сроком на 10 лет с двухлетним льготным периодом (по процентам и основному долгу).

До 1 августа 2025 года туроператорам, зарегистрированным и получившим лицензию в Каракалпакстане, при импорте транспортных средств с высокой проходимостью и объёмом двигателя не менее 2,4 л для организации экстремальных туров в порядке исключения разрешается оплачивать таможенную пошлину и утилизационный сбор в размере 25% от действующей ставки в рассрочку в течение 3 лет. Однако эти автомобили нужно использовать только на территории Каракалпакстана, их также нельзя продавать и сдавать в аренду, в противном случае эти платежи будут удержаны с импортёра в полном объеме.

До 1 августа 2025 года автобусы и микроавтобусы, импортируемые предприятиями в сфере туризма, освобождаются от уплаты таможенной пошлины. При этом:

льготы предоставляются на новые автобусы, соответствующие требованиям экологического класса «Евро-5» и выше, а также на микроавтобусы с восемью и более местами без учёта места водителя, ввозимые на таможенную территорию Узбекистана;

в случае продажи или отчуждения либо сдачи в аренду импортированных автобусов и микроавтобусов в течение 3 лет со дня их импорта льготы аннулируются, платежи будут удержаны с импортёра в полном объеме.

Предприниматели в сфере туризма, ремесленники, представители культуры и искусства будут принимать участие в международных туристических

ярмарках и выставках. С 1 января 2025 года из местных бюджетов регионов страны будет выделяться не менее 1 млрд сумов на эти цели.

50% расходов ремесленников на аренду павильонов на международных туристических ярмарках и выставках, на транспортировку выставляемой ими продукции и авиабилеты будут покрываться за счёт Фонда поддержки ремесленничества и надомничества.

С 1 января 2025 года предприниматели, организовавшие на территории Узбекистана деловые мероприятия продолжительностью не менее трёх суток с иностранными участниками числом не менее 100 человек, до 1 января 2028 года уплачивают налог на прибыль от доходов, полученных от организации

этих деловых мероприятий, в размере 50%.

Этим же документом предусмотрено создание нового туристического бренда для Узбекистана. Конкурс должен быть проведён до октября.