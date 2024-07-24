Директор Секретной службы США (USSS) Кимберли Читл подала в отставку после того, как возглавляемое ею ведомство подверглось критике из-за неспособности предотвратить покушение на бывшего президента Дональда Трампа, сообщают CNN и Reuters.

«В свете недавних событий я с тяжёлым сердцем принял трудное решение уйти с поста вашего директора», — написала Читл в письме сотрудникам Секретной службы. Она признала, что в день покушения ведомство «не выполнило» свою миссию по «защите лидеров нашей страны».

Президент Джо Байден принял отставку Читл, поблагодарив её за десятилетия работы на государственной службе. Он добавил, что расследование покушения на Трампа продолжается и пообещал в скором времени назначить нового директора USSS.

22 июля Читл дала показания в комитете по надзору Палаты представителей по поводу инцидента. Она признала, что покушение на Трампа стало «самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за последние десятилетия». В ходе многочасовых слушаний Читл отказалась отвечать на вопросы конгрессменов о том, какие меры безопасности принимались на митинге Трампа, где произошла стрельба. В результате к концу слушаний к её отставке призвали даже законодатели-демократы, обычно защищающие назначенцев своей партии, пишет The New York Times.