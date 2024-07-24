Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в свой день рождения находится на рабочем месте, а вечер проведёт скромно в кругу семьи. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Глава государства в свой день рождения работает, а вечер проведёт скромно в кругу семьи. Запланирован ряд телефонных разговоров с иностранными лидерами», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, президент не принимает подарков. Традиционно в этот день поступают письменные послания с поздравлениями от глав иностранных государств, правительств и парламентов, международных и региональных организаций, видных политических и общественных деятелей.

24 июля Шавкату Мирзиёеву исполняется 67 лет. Он родился в Зааминском районе Джизакской области.