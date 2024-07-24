Воскресенье 21 июля стало самым жарким днём на планете за всю историю наблюдений, сообщает европейская Служба по изменению климата Copernicus, которая ведёт подсчёты с 1940 года.

По предварительным данным Copernicus, среднесуточная глобальная температура 21 июля 2024 года достигла 17,09 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в 17,08 градуса Цельсия был зафиксирован 6 июля 2023 года.

Среднесуточная глобальная температура приземного воздуха за 2024 год (красный), 2023 год (оранжевый) и все годы с 1940 по 2022-й (серый). Инфографика: Copernicus.

При этом, как пишет Reuters со ссылкой на предварительные данные Copernicus, рекорд 21 июля был побит уже в понедельник 22 июля. Средняя глобальная температура приземного воздуха в этот день составила 17,15 градуса Цельсия — на 0,06 градуса выше воскресного рекорда.

Годовые максимумы температур в 2023-м и 2024-м были значительно выше прошлых лет, отмечает Copernicus. В целом десять лет с самыми высокими среднесуточными температурами приходятся на период с 2015 по 2024 годы, что является ещё одним признаком глобального потепления, считают климатологи.

Директор Copernicus Карло Буонтемпо отметил, что разница между температурой последних 13 месяцев и предыдущими температурными рекордами «действительно ошеломляет». «Мы находимся на неизведанной территории, и поскольку климат продолжает нагреваться, мы обязательно увидим новые рекорды в ближайшие месяцы и годы», — добавил он.

Reuters указывает, что в эти дни в городах Японии, Индонезии и Китая зарегистрирована рекордная жара. В странах Персидского залива показатели жары (с учётом влажности) превысили 60 градусов Цельсия. В некоторых частях Европы температура поднялась выше 45 градусов Цельсия.