За январь-апрель Узбекистан импортировал газ на 809,5 млн долларов США, следует из отчёта о внешней торговле Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

Это более чем в 4 раза больше (в стоимостном выражении), чем за первую половину 2023 года, когда объём поставок составил 200 млн долларов. Это также превышает объём импорта газа в 2023 году (694,9 млн долларов).

В январе импорт «голубого топлива» составил 35,6 млн долларов, в феврале — в 3,7 раза больше, или 131,1 млн, в марте — 193,5 млн, а в апреле — 102,6 млн, в мае — 180,4 млн, в июне — 166,3 млн. Физические объёмы поставок агентством традиционно не раскрываются.

С начала года Узбекистан также экспортировал газ на 241,4 млн долларов, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (278,4 млн долларов). В январе показатель составил 21 млн долларов, в феврале — 5,7 млн долларов, в марте — 18,7 млн долларов, в апреле — 6,9 млн долларов, в мае — 7,6 млн долларов.

В июне объём экспорта резко вырос — до 181,5 млн долларов, что в 2,4 раза больше, чем в июне 2023 года, а также в 24 раза больше, чем в мае этого года.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, импорт узбекского газа с начала года составил почти 235 млн долларов, что на 31,5% больше объёма всего экспорта газа из Узбекистана.

В январе Китай импортировал газ из Узбекистана на 38,8 млн долларов, в феврале — на 18,6 млн, в апреле — 11,4 млн, в мае — 85 млн, в июне — 81,1 млн.

Узбекистан также поставляет газ в Кыргызстан и Таджикистан.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа между Узбекистана и Китая разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться. Более того, Статагентство ещё ни разу не раскрывало детальную информацию по услугам, где могут быть данные по транзиту газа. Также данные публикуются только в стоимостном выражении без указания физического объёма экспорта и импорта товаров.

Мы проанализировали данные с 2020 года и выяснили, что, по данным Статагентства, Узбекистан всего экспортировал газа почти на 2,7 млрд долларов за этот период (в том числе в Кыргызстан и частично в Россию). Однако, по данным китайской стороны, объём импорта узбекского газа составил 3,23 млрд долларов, что на 538,1 млн долларов (19,9%) больше, чем указано в данных Агентства статистики.

По данным источников «Газеты.uz», в июле 2022 года одна из частных компаний Узбекистана получила эксклюзивные права на экспорт газа. В декабре 2022 года экспорт из Узбекистана продолжился, несмотря на заявления официальных лиц о сокращении или приостановке поставок.

С октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа из РФ.