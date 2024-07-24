Политика

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 24 июля исполняется 67 лет. Как сообщил «Газете.uz» его пресс-секретарь, этот день глава государства проведёт на рабочем месте, а вечер — в кругу семьи.

Экономика

Производство газа (основного топлива для электростанций) в Узбекистане продолжает падать. В июне добыча составила 3,54 млрд кубометров (-4,3%). Выработка электроэнергии крупными предприятиями сократилась на 12,5%, нефти — на 5,4%. При этом в прошлом месяце добыт рекордный объём угля.

С 1 сентября Фонд реконструкции и развития Узбекистана через коммерческие банки откроет кредитную линию на 50 млн долларов по годовой ставке 14% для обеспечения оборотными средствами туроператоров, привлекающих в страну иностранных туристов. Вводится ещё ряд льгот для туристической сферы.

Импорт газа в Узбекистан за первое полугодие превысил 809 млн долларов, что в 4 раза больше показателя за первую половину 2023 года. Экспорт «голубого топлива» в июне резко вырос — до 181,5 млн долларов, что в 24 раза больше, чем в мае.

Общество

Узгидромет сообщил о наступлении сильной жары 25−29 июля. Температура в эти дни будет повышаться до +40…+43 градусов, по югу и пустынной зоне — до +44…+45 градусов.

День без автомобиля задумывался как важный шаг к улучшению экологии и городской среды. Чтобы эта инициатива работала, нужно вспоминать о ней не пару раз в год, а активно поддерживать и развивать, вовлекая местные власти и бизнес. Мнение специалиста по городскому планированию Бобура Сираджева.

В последнем слове Бахтиёр Кудратуллаев («Бахти Ташкентский») просил суд смягчить наказание для других обвиняемых. По его словам, «они не вмешивались в серьёзные дела, а только помогали по дому». «Мы не были террористами, коррупционерами. Мы не шли против государства», — сказал он. Видео.

19-летняя жительница Чирчика, оскорбительно высказавшаяся в Instagram о жителях областей, арестована на 10 суток. Она выразила сожаление и извинилась.

Санэпидкомитет Узбекистана советует не покупать дыни и арбузы, как и фрукты, вдоль автодорог: они впитывают токсичные вещества и вредны для здоровья. В комитете также рассказали о пользе дыни и противопоказаниях.

В селе Джуратепа Ургутского района Самаркандской области археологи обнаружили храм, относящийся к доисламскому периоду. В помещении со стенами высотой три метра, пятью входами и алтарём найдены настенные росписи, сейчас проводится консервация. Специалисты отмечают, что памятнику необходима охрана.

Культура

Независимый фестиваль документального и экспериментального кино Cinema Love принимает заявки на участие в конкурсной программе. Подать свои короткометражные фильмы, снятые не раньше 2023 года, могут авторы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Спорт

Сборная Узбекистана начнёт своё выступление на Олимпийских играх в Париже с футбольного матча против Испании. Встреча состоится 24 июля в 18:00 по ташкентскому времени.

Исторический дебют футбольной сборной Узбекистана на Олимпиаде сложился в полном соответствии с табелем о рангах соперников. Поражение от Испании отражает небольшой разрыв в классе в пропорции 1:2. Игроки провели достойную игру и в оставшихся матчах должны проложить себе путь в ¼ финала турнира.

Мир

Воскресенье 21 июля стало самым жарким днём в мире за всю историю наблюдений с 1940 года. По данным европейской климатической службы, средняя температура воздуха по планете в этот день достигла 17,09 градуса Цельсия.

Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку на фоне критики из-за покушения на экс-президента Дональда Трампа. Она признала, что инцидент стал «самым значительным провалом» в работе Секретной службы за последние десятилетия.

Один из шаров с мусором, запущенный Северной Кореей, приземлился на территории офиса президента Южной Кореи. С мая Пхеньян запустил на юг более 3000 таких шаров.

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