С 13 по 22 сентября в Ташкенте пройдёт независимый фестиваль документального и экспериментального кино Cinema Love. С 2022 года его организует MOC — организация, нацеленная на создание среды для развития и реализации креативных инициатив.

Cinema Love позиционируется как фестиваль кино и любви к нему и фокусируется на работах молодых авторов из Центральной Азии. Он предполагает не только показы, но и совместные обсуждения фильмов.

Фото: filmfreeway.com

С прошлого года в программу кинофестиваля организаторы ввели конкурс в двух параллельных секциях: игровое и документальное кино. В жюри вошли режиссёры Михаил Бородин и Адилет Каржоев, а также киновед Александра Поршнева. Лучшим игровым фильмом тогда был назван «Ertak» Камилы Рустамбековой, а лучшим документальным фильмом — «Akim» Юлии Ким. Особое упоминание жюри получил фильм «Qora» Тельжана Нурмахана.

Фото: filmfreeway.com

Приём заявок на участие в конкурсной программе фестиваля, до начала которого осталось полтора месяца, открыт до 5 августа. Авторы из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана могут подать игровые, документальные, анимационные или экспериментальные короткометражные фильмы длительностью до 40 минут, снятые не раньше 2023 года. Работы должны иметь субтитры на английском и/или русском и/или узбекском языке.

Заявки принимаются через платформу FilmFreeway.