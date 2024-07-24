День без автомобиля в Узбекистане до недавнего времени не был регулярной акцией, хотя уже с 2018 года по постановлению правительства он должен был проводиться раз в месяц. Самым масштабным мероприятием стало превращение нескольких километров улиц в Учтепинском районе Ташкента в пешеходную зону в рамках Европейской недели мобильности в 2019 году.

С марта текущего года, согласно указу президента, День без автомобиля проводится в Ташкенте каждую четвёртую среду месяца «в целях снижения негативного воздействия транспорта на экологическую обстановку». В указе руководителям и работникам всех органов власти поручалось «показывать личный пример» путём прибытия на работу на общественном транспорте.

Первые Дни без машин широко освещались в СМИ и блогах. Они писали, как публичные личности идут на работу пешком, едут на велосипеде, в метро или автобусе. В телеграм-каналах распространялись фотографии, сделанные «случайными прохожими». В последующие месяцы интерес общественности и активность пресс-служб госорганов заметно угасли. Информация о Дне без авто появляется лишь в официальных телеграм-каналах министерств в виде призывов к гражданам «принять активное участие».

За гонкой за инфоповодами и в отсутствие системной работы, как это часто бывает, забылась главная цель, которую изначально преследовали, — сокращение передвижений на частном транспорте.

Что могли бы делать власти, чтобы стимулировать людей больше ходить пешком и меньше ездить на личных автомобилях?

Самое очевидное — это перекрытие улиц, где стихийные парковки стали нормой даже для тех, кто должен следить за порядком и безопасностью дорожного движения. Например, это могут быть улицы с шаговой доступностью до метро и возле парков: ул. Якуба Коласа, Нуройнилар (сегмент улицы, Сад керамики), Матбуотчилар, Узбекистон овози + Хамида Олимджана (односторонний сегмент, перед Экопарком) и другие.

Запрет на въезд во все стоянки госучреждений. В части госслужащих уже достаточно рекомендательных мер, тем более что многим из них начисляют деньги на «транспортные расходы», и, по сути, получается, что государство дотирует их автомобильное передвижение. В идеале деньги на транспортные расходы должны зачисляться на транспортную карту сотрудника и его семьи, но никак не в качестве надбавки к заработной плате.

Перекрытие улиц и проездов, где располагаются два и более учебных заведения. Это позволит формировать культуру пешеходного передвижения как для подрастающего поколения, так и сформировать новое транспортное поведение для родителей.

Взаимодействие с малым бизнесом, а именно предоставление им возможности занимать перекрываемые локации на день. Со временем бизнес сам придумает, что там делать: кто-то устроит конкурсы, кто-то — кинопоказы, кто-то просто займёт столиками.

Что могли бы делать СМИ и госорганы?

Нужно взять за правило напоминать о предстоящем Дне без авто и рассказывать о том, как он прошел.

Беседы с министрами, которые публиковала «Газета.uz», были прекрасной идеей. Прогулки с чиновниками среднего ранга также имели бы большой эффект. Например, прогулка с городским и районными руководителями УБДД, транспортного управления, управления благоустройства.

Вот с кем действительно нужно устраивать прогулки по проблемным локациям, отмечать все проблемы и спрашивать о планах на ближайшие один-два месяца. Чтобы к следующему Дню без автомобиля получить наглядную картину о проделанной работе.

В городе по-прежнему большое количество нерегулируемых пешеходных переходов, тротуаров и тропинок упирающихся в никуда, а также аварийных очагов, которые можно планомерно устранять. У каждого из этих управлений наверняка есть краткосрочные мероприятия для «быстрых побед», а также планы стратегического характера.

День без автомобиля задумывался как важный шаг к улучшению экологии и городской среды. Чтобы эта инициатива работала, нужно вспоминать о ней не пару раз в год, а активно поддерживать и развивать. Важно вовлекать местные власти и бизнес.

Нельзя обвинять людей в том, что им неинтересно пользоваться общественным транспортом. Ведь рядовому чиновнику это тоже неинтересно, и забитые парковки возле и на территории госучреждений лишь подтверждают это.

Чтобы стимулировать людей меньше пользоваться личными автомобилями и больше ходить пешком или пользоваться общественным транспортом, нужно создавать условия, которые будут способствовать этому. А потом это будет не стыдно и пропиарить в СМИ.

Бобур Сираджев, специалист по городскому планированию