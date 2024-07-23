Для Узбекистана будет разработан новый туристический бренд, говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 18 июля о дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и повышению потока туристов. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Цель создания нового бренда — продвижение туристического продукта Узбекистана на внешнем и внутреннем рынках туризма, а также укрепление имиджа страны как безопасной для туризма и отдыха.

Комитету по туризму поручено до 1 октября провести конкурс на создание нового туристического бренда.

Действующий туристический бренд Узбекистана был зарегистрирован в 2013 году. Он состоит из надписи «Uzbekistan», абриса гор, молодого месяца и купола. Логотип используется на разных мероприятиях, сувенирной продукции, туристическом транспорте, самолётах и других носителях.

К Международному дню туризма (27 сентября) планируется приурочить запуск первого глобального туристического медиакампуса.

В 2024—2025 годах намечено привлечь в страну 50 зарубежных журналистов, блогеров, влогеров и инфлюнсеров, имеющих аудиторию более 10 миллионов человек.

С 1 января 2025 года предприниматели, организующие на территории Узбекистана бизнес-мероприятия длительностью минимум три дня с количеством зарубежных участников не менее 100 будут до 1 января 2028 года уплачивать налог на прибыль с этих мероприятий по ставке, сниженной в два раза.