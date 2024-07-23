Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей возбудил дело в отношении республиканского Центра духовности и просветительства, сообщила пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе в социальных сетях обсуждали целесообразность тендера на общую сумму 1,28 млрд сумов, который предусматривает создание «qadriyatim.uz» («Моя ценность») и «tanlov.manaviyat.uz» (конкурс на сайте manaviyat.uz), мобильных приложений для них и официального веб-портала для центра (сейчас у него есть сайт).

Комитет изучил сообщения и открыл дело против Центра духовности и просветительства за нарушение требованийстатьи 29 закона «О конкуренции» (требования против ограничения конкуренции на торгах).

Ранее на разработку портала об артистах культуры и искусства с государственными наградами в Узбекистане планировалось выделить 488 млн сумов.

В мае 2022 года Агентство по работе махаллабай при бывшем Минэкономразвития и сокращения бедности потратило 8,4 млрд сумов ($755 тысяч) на разработку платформы «Онлайн-махалля» без проведения тендера. Она создана для работы помощников хокимов и подачи заявлений на получений субсидий, трудоустройство и другие цели.