Президент Узбекистана 18 июля подписал постановление о совершенствовании порядка предоставления населению государственной социальной поддержки на основе цифровых технологий, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документ предусматривает поэтапную полную автоматизацию процессов назначения, предоставления, мониторинга и оценки социальных платежей и субсидий, социальных услуг и помощи, а также всех других мер государственной социальной поддержки населения.

Категории граждан, нуждающихся в социальной помощи, теперь не будут заниматься сбором документов для получения социальных услуг, помощи, выплат и других мер государственной поддержки с учётом их потребностей.

Новый порядок позволит гражданам получать социальную поддержку со стороны государства «адресно, в короткие сроки, дистанционно и проактивно», подчёркивается в документе.

Система также позволит упростить взаимодействие между государством и субъектами предпринимательства за счёт развития цифровых сервисов в рамках внедрения социального страхования.

Согласно постановлению, ряд мер социальной поддержки от государства будет предоставляться посредством социальной карты с уникальным номером посредством информационной системы «Социальная карта»:

с 1 декабря 2024 года — вновь назначаемые социальные выплаты, услуги и льготы;

с 1 апреля 2025 года, поэтапно:

подтверждение лица инвалидом, студентом, учащимся, участником войны или лицом, приравненным к участнику войны. ️При этом будет упразднена бумажная форма справок и удостоверений об инвалидности, студенческих удостоверений, ученических удостоверений, удостоверений участника войны или приравненного к нему лица с заменой их на социальную карту;

или лицом, приравненным к участнику войны. ️При этом будет упразднена бумажная форма справок и удостоверений об инвалидности, студенческих удостоверений, ученических удостоверений, удостоверений участника войны или приравненного к нему лица с заменой их на социальную карту; ️льготы на использование услуг общественного автомобильного, железнодорожного, авиа- и речного транспорта, линейного такси для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями, а также льготы для других категорий населения, имеющих право на льготное пользование данной услугой;

а также льготы для других категорий населения, имеющих право на льготное пользование данной услугой; ️льготы на бесплатное или с частичной оплатой посещение государственных социальных объектов, концертно-зрелищных и иных мероприятий, вход на которые регулируется на основе системы билетных операций;

с 1 июля 2025 года — возврат в течение одного рабочего дня суммы оплаченного НДС лицам, включённым в «Единый реестр социальной защиты», при приобретении определённых законодательством товаров (услуг). Это будет производиться без сканирования QR-кода чека;

с 1 октября 2025 года — предоставление гражданам социальных услуг и помощи, субсидий, грантов, льгот и социальных гарантий, а также других платежей, имеющих материальное (денежное) выражение, за счёт бюджетных средств, в соответствии с графиком по перечню, утверждаемому правительством;

с 1 января 2026 года — пользование иными льготами и социальными гарантиями, установленными в актах законодательства.

С 1 октября 2025 года лицам, получающим пенсии, будет предоставлено право по их желанию получать пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца через социальную карту.

Социальная карта будет выдаваться со следующего лета Национальным агентством социальной защиты при президенте гражданам Узбекистана, иностранным гражданам и лицам без гражданства

Правительству поручено определить частного инвестора для создания совместного предприятия по разработке и запуску системы «Социальная карта», а также финансовых агентов, через которых меры государственной социальной поддержки будут зачисляться на социальные карты, и других участников проекта.

Кроме того, Агентству социальной защиты поручено до мая следующего года подготовить предложения о создании коммерческого банка с привлечением частных инвесторов, в том числе институциональных, в рамках реализации проекта развёртывания информационной системы «Социальная карта».

По итогам пилотной фазы внедрения социальной карты до мая следующего года планируется рассмотреть целесообразность охвата этими картами всех категорий нуждающихся в социальной помощи, в том числе получателей пенсий.