Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 23 июля приняла закон «Об оказании психологической помощи населению» (видео), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ, предложенный группой депутатов, был принят в первом чтении 25 июня. После законопроект был вынесен на общественное обсуждение на сайте нижней палаты парламента. Сообщается, что депутаты в ходе встреч в избирательных округах также получили предложения от граждан.

Законом предусмотрено правовое регулирование оказания психологической помощи населению в Узбекистане, в том числе правовое закрепление содержания основных понятий оказания психологической помощи, а также её основных принципов, задач, форм и стандартов.

Определяются виды психологической помощи: психологическая профилактика, психологический осмотр, психологическая реабилитация, психологическая коррекция, психологическая рекомендация, психологический тренинг.

Согласно документу, стандарты психологической помощи должны быть разработаны и утверждены Министерством здравоохранения.

«То есть различные психологи [в социальных сетях] не смогут сами создавать стандарты психологический помощи», — уточнил спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов.

Кроме того, определяются права и обязанности участников сферы психологической помощи, уточняются категории лиц, которым оказывается бесплатная психологическая помощь, вопросы оказания данной помощи в образовательных организациях, проведения исследований и научных экспериментов в этой области, основы отказа или прекращения оказания психологической помощи.

Законом также создаётся правовая основа для деятельности общественных объединений зарегистрированных психологов в этой сфере.

Психологическая помощь может оказываться в государственных учреждениях и других организациях, а также юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в частном порядке. Такую помощь могут оказывать только лица с высшим образованием в этой сфере, которым не требуется получение сертификата.

Лица с высшим образованием в другой сфере могут пройти курсы переподготовки по психологии и после получения документа работать в частных и госорганизациях, в том числе образовательных учреждениях. Но они могут только предоставлять психологические рекомендации и проводить тренинги, им будет запрещено проводить психологическую профилактику, осмотр, реабилитацию и коррекцию.

Психологи, работающие в частном порядке, также должны будут получить сертификат о квалификации в этих общественном объединении.

Согласно закону, граждане имеют право самостоятельно выбирать психолога, форму, вид и условия оказания психологической помощи, получать выписку из документа о форме, виде и иных сведениях об оказываемой им психологической помощи, а также сохранять конфиденциальность своей личной информации. Усиливается ряд и других прав.

Законом определяются меры ответственности за оказание психологической помощи в образовательных учреждениях, проведение исследований и научных экспериментов в этой области, а также оказание психологической помощи лицом, не имеющим права на оказание психологической помощи.

Теперь оказание психологической помощи лицом, не имеющим такого права, либо несоблюдение ограничений, установленных законодательством о предоставлении психологической помощи, влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчётных величин.

Дела с такими правонарушениями будут рассматривать суды по уголовным делам.